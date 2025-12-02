  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
تمهيدا لتفجر منزل: الاحتلال يجبر المواطنين على إخلاء منازلهم في زواتا غرب نابلس

تمهيدا لتفجر منزل: الاحتلال يجبر المواطنين على إخلاء منازلهم في زواتا غرب نابلس

2025-12-02 02:03:55
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس -PNN- أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عائلات كاملة على إخلاء منازلها في منطقة زواتا غرب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت المنطقة المذكورة، وأجبرت العائلات في 13 بناية سكنية على اخلائها، تحضيرا لتفجير منزل، ما اضطرهم إلى الخروج إلى العراء في ظل الأجواء الباردة في ساعات الصباح الباكر.

هذا، وأعلنت نقابة المدارس الخاصة ورياض الأطفال في المدينة عن تعطيل الدوام في المدارس القريبة من الاقتحام.

MENAFN02122025000205011050ID1110423208

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث