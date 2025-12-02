تمهيدا لتفجر منزل: الاحتلال يجبر المواطنين على إخلاء منازلهم في زواتا غرب نابلس

تمهيدا لتفجر منزل: الاحتلال يجبر المواطنين على إخلاء منازلهم في زواتا غرب نابلس
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت المنطقة المذكورة، وأجبرت العائلات في 13 بناية سكنية على اخلائها، تحضيرا لتفجير منزل، ما اضطرهم إلى الخروج إلى العراء في ظل الأجواء الباردة في ساعات الصباح الباكر.
هذا، وأعلنت نقابة المدارس الخاصة ورياض الأطفال في المدينة عن تعطيل الدوام في المدارس القريبة من الاقتحام.
