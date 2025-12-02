تمهيدا لتفجر منزل: الاحتلال يجبر المواطنين على إخلاء منازلهم في زواتا غرب نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس -PNN- أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عائلات كاملة على إخلاء منازلها في منطقة زواتا غرب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت المنطقة المذكورة، وأجبرت العائلات في 13 بناية سكنية على اخلائها، تحضيرا لتفجير منزل، ما اضطرهم إلى الخروج إلى العراء في ظل الأجواء الباردة في ساعات الصباح الباكر.

هذا، وأعلنت نقابة المدارس الخاصة ورياض الأطفال في المدينة عن تعطيل الدوام في المدارس القريبة من الاقتحام.