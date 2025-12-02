  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الاحتلال يواصل عدوانه على طوباس وعقابا: اعتقالات ومداهمات للمنازل واستمرار فرض حظر التجول

2025-12-02 02:03:54
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس 2-12-2025 وفا- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، اقتحام مدينة طوباس، وبلدة عقابا شمال طوباس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل مواطنين، وفتشتها، وحولت بعضها لثكنات عسكرية، بجانب دهم بعض المحال التجارية، وإجبار أصحابها على إغلاق أبوابها.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال احتجز 18 مواطنا في طوباس وعقابا، أفرج عن سبعة منهم.

وتستمر تحركات دوريات الاحتلال في طوباس وعقابا، مع انتشار فرق مشاة في بعض الأحياء.

وقررت التربية والتعليم العالي، لليوم الثاني إلغاء، الدوام الوجاهي في كافة المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال في محافظة طوباس، فيما يستمر تعطيل الدوام أيضاً في المؤسسات الرسمية والأهلية، تزامناً مع استمرار فرض الاحتلال منع التجول في طوباس، وعقابا.

