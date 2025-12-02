  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
فصل الكهرباء من الـ 10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

2025-12-02 02:03:37
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في محافظة الكرك (مغذي العمرو)، اليوم الثلاثاء الموافق 2/12/2025، وذلك بهدف تنفيذ أعمال صيانة على الشبكة.
وبحسب الشركة، سيكون الانقطاع من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية 4:00 عصراً، وستتأثر به المناطق التالية: أجزاء من القصر، مركز صحي القصر، مديرية تربية القصر، إدارة عقد وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة الكرك – القصر.


