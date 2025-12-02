فصل الكهرباء من الـ 10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

403
فصل الكهرباء من الـ 10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في محافظة الكرك (مغذي العمرو)، اليوم الثلاثاء الموافق 2/12/2025، وذلك بهدف تنفيذ أعمال صيانة على الشبكة.
وبحسب الشركة، سيكون الانقطاع من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية 4:00 عصراً، وستتأثر به المناطق التالية: أجزاء من القصر، مركز صحي القصر، مديرية تربية القصر، إدارة عقد وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة الكرك – القصر.
