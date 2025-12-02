إطلاق بطاقات التأمين الحكومي للعلاج في مركز الحسين للسرطان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومؤسسة الحسين للسرطان، اليوم الثلاثاء، خدمة بطاقات التأمين الحكومي للعلاج في مركز الحسين للسرطان عبر تطبيق "سند"، حيث سيتمكّن المواطنون المشمولون بالتأمين من الحصول على البطاقات ابتداءً من اليوم، وذلك تمهيدًا لبدء تفعيل التأمين اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2026.



كما تم اليوم إطلاق المنصّة الإلكترونية للاستعلام عن التأمين الحكومي للعلاج في المركز، والتي تُمكّن المواطنين من التحقّق مباشرةً من التأمين باستخدام الرقم الوطني عبر الرابط gov)، وتسهّل الوصول إلى معلومات التأمين وخدماته.



ودعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المواطنين إلى اتباع الخطوات المندرجة عبر تطبيق سند للحصول على بطاقة التأمين، وذلك من خلال الدخول إلى التطبيق باستخدام الحساب الشخصي، ثم الانتقال إلى قائمة "مستنداتي" في الواجهة الرئيسية، وتحميل بطاقة "تأمين رعاية".



وكان قد تم توقيع اتفاقية بين الحكومة ومؤسسة الحسين للسرطان في حزيران الماضي، لتنفيذ برنامج التأمين الحكومي للعلاج في المركز، وتحديد آليات تقديم الخدمة وفق نهج يضمن وضوح الإجراءات وعدالتها واستدامتها.



ويأتي اعتماد هذا النظام ضمن جهود الحكومة لتعزيز مبادئ الحماية الاجتماعية، الأمر الذي يُعدّ تحولًا رئيسًا في تقديم الرعاية الصحية وضمان استمراريتها للفئات الأكثر احتياجًا.



ويشمل التأمين الحكومي نحو 4.1 مليون مواطن أردني بتكلفة 124 مليون دينار خصصتها الحكومة من موازنة 2026، فيما تتحمّل مؤسسة الحسين للسرطان بقية التكلفة البالغة نحو 8.5 مليون دينار.



وتشمل الفئات المستفيدة جميع الأردنيين من عمر 19 عامًا فما دون، وبعمر 60 عامًا فأكثر ممّن لا يشملهم التأمين الصحي العسكري أو الخاص، إضافةً إلى المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية وعائلاتهم من جميع الأعمار ممّن لا يشملهم التأمين الصحي العسكري.