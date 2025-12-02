إطلاق بطاقات التأمين الحكومي للعلاج في مركز الحسين للسرطان

إطلاق بطاقات التأمين الحكومي للعلاج في مركز الحسين للسرطان
كما تم اليوم إطلاق المنصّة الإلكترونية للاستعلام عن التأمين الحكومي للعلاج في المركز، والتي تُمكّن المواطنين من التحقّق مباشرةً من التأمين باستخدام الرقم الوطني عبر الرابط gov)، وتسهّل الوصول إلى معلومات التأمين وخدماته.
ودعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المواطنين إلى اتباع الخطوات المندرجة عبر تطبيق سند للحصول على بطاقة التأمين، وذلك من خلال الدخول إلى التطبيق باستخدام الحساب الشخصي، ثم الانتقال إلى قائمة "مستنداتي" في الواجهة الرئيسية، وتحميل بطاقة "تأمين رعاية".
وكان قد تم توقيع اتفاقية بين الحكومة ومؤسسة الحسين للسرطان في حزيران الماضي، لتنفيذ برنامج التأمين الحكومي للعلاج في المركز، وتحديد آليات تقديم الخدمة وفق نهج يضمن وضوح الإجراءات وعدالتها واستدامتها.
ويأتي اعتماد هذا النظام ضمن جهود الحكومة لتعزيز مبادئ الحماية الاجتماعية، الأمر الذي يُعدّ تحولًا رئيسًا في تقديم الرعاية الصحية وضمان استمراريتها للفئات الأكثر احتياجًا.
ويشمل التأمين الحكومي نحو 4.1 مليون مواطن أردني بتكلفة 124 مليون دينار خصصتها الحكومة من موازنة 2026، فيما تتحمّل مؤسسة الحسين للسرطان بقية التكلفة البالغة نحو 8.5 مليون دينار.
وتشمل الفئات المستفيدة جميع الأردنيين من عمر 19 عامًا فما دون، وبعمر 60 عامًا فأكثر ممّن لا يشملهم التأمين الصحي العسكري أو الخاص، إضافةً إلى المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية وعائلاتهم من جميع الأعمار ممّن لا يشملهم التأمين الصحي العسكري.
