ارتفاع الاحتمالات بشأن خفض الفائدة الأميركية

2025-12-02 02:03:36
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع بنسبة 88% أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في 10 كانون الأول، مقارنة مع 63% قبل شهر.
وانخفض الدولار الثلاثاء بعدما أظهرت بيانات نشاط التصنيع في أكبر اقتصاد في العالم أداء أضعف من المتوقع مما أدى إلى زيادة الضغوط على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر.


