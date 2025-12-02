كورونا الشمس تكشف وجهها الخفي... ظاهرة نادرة تشهدها مدينة عربية

MENAFN - Al-Bayan) ">يترقب المجتمع العلمي وعشّاق الظواهر الفلكية حول العالم حدثا استثنائيا سيشهد سماء الكرة الأرضية في الثاني من أغسطس 2027، في ما يُصنف بأنه ((كسوف القرن)) لأسباب تتعلق بمدته وموقع ظهوره.

وسيكون هذا الكسوف من النوع الكلي، وهو النوع الأكثر ندرة وجمالا بين ظواهر الكسوف الشمسي، إذ تُحجب الشمس بالكامل خلف قرص القمر، ما يسمح بظهور هالة الشمس أو ((الكورونا)) في مشهد آسر لا يتكرر كثيرا.

هالة الكورونا هي الطبقة الخارجية المتوهجة من الغلاف الجوي للشمس، وتُعد واحدة من أجمل وأغرب الظواهر الفلكية التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة فقط أثناء الكسوف الكلي للشمس، وتمتد ملايين الكيلومترات في الفضاء، وتبدو على شكل تاج أو هالة من الضوء الأبيض اللامع تحيط بالقرص المظلم للقمر عند لحظة الكسوف الكلي، وتُشاهد عادة كخيوط ضوئية متدفقة وغير منتظمة، تشبه اللهب أو الشرارات الهادئة، وفقا لـ slashgear.

ويؤكد علماء الفلك أن حسابات مواقع الشمس والقمر والأرض، والتي تعتمد على معادلات معقدة يتم تغذيتها في الحواسيب المتخصصة، تجعل من الممكن التنبؤ بمثل هذه الظواهر قبل سنوات طويلة.

وبحسب وكالة ((ناسا))، فإن هذه الحسابات الدقيقة تتيح تتبع حركة الأجرام السماوية forward أو backward، لتحديد اللحظة التي يصطف فيها الثلاثي على خط واحد.

ورغم أن القرن الحادي والعشرين سيشهد نحو 224 كسوفا شمسيا، وفق تقديرات الوكالة الأمريكية، إلا أن كسوف عام 2027 يكتسب أهمية خاصة، ليس فقط لأنه سيكون كسوفا كليا، وهو النوع الذي يشكل أقل من ثلث كسوفات هذا القرن، بل لأنه سيكون الأطول منذ ما يزيد على ثلاثة عقود.

وتشير التوقعات إلى أن مدة الكسوف الكلي ستبلغ نحو 6 دقائق و23 ثانية، وهي مدة تُعد استثنائية مقارنة بظواهر الكسوف المعتادة التي قد لا تتجاوز بضع ثوانٍ أو دقيقة واحدة، وآخر كسوف اقترب من هذه المدة كان في يوليو عام 1991، واستمر حينها 6 دقائق و52 ثانية.

وتتمثل المفاجأة الأكبر في موقع الرؤية الأفضل للظاهرة، حيث ستكون مدينة الأقصر في مصر هي المنطقة ((الأكثر حظا)) لمشاهدة الكسوف في ذروته.

وبحسب موقع ((سبيس))، فإن نقطة ((الكسوف الأعظم)) ستكون متمركزة فوق شمال إفريقيا، وتحديدا بالقرب من الأقصر، ما يمنح المنطقة فرصة نادرة لاستقطاب آلاف الزوار والباحثين المتخصصين الذين سيأتون لرصد الحدث من موقعه المثالي.

ويُصنَّف هذا الكسوف ضمن فئة الظواهر الفلكية عالية الجاذبية للجمهور، نظرا لكونه يقدم عرضا بصريا فريدا يتمثل في تحوّل النهار إلى شبه ليل للحظات، وظهور تاج الشمس المتوهج بشكل واضح.

ورغم ذلك، يحذر الخبراء من خطورة النظر مباشرة إلى الشمس في أي مرحلة من مراحل الكسوف، باستثناء اللحظة القصيرة التي يغيب فيها قرص الشمس بالكامل، مؤكدين ضرورة استخدام نظارات الرصد الآمنة.

ومع اقتراب موعد الظاهرة، تستعد المؤسسات العلمية والسياحية في مصر لتنظيم فعاليات خاصة تشمل رحلات رصد ومحاضرات علمية وورش توعية للجمهور.

ويُتوقع أن يشهد الحدث حضورا دوليا واسعا، ما يمنح الأقصر دفعة إضافية على خريطة السياحة العالمية، ويجعل من ((كسوف القرن)) حدثا علميا وسياحيا في آن واحد.