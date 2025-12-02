مكتوم بن محمد مهنئاً بعيد الاتحاد: نحتفي بعز الإمارات ومجدها تحت ظل قيادةٍ عظيمةٍ وشعبٍ طموح

MENAFN - Al-Bayan) ">أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن دولة الإمارات تحتفي بعيد الاتحاد الـ54 وهي تمضي بثقة نحو مزيد من العز والمجد والتألق، ونمو يبهر العالم كل يوم تحت ظل قيادةٍ عظيمةٍ وشعبٍ طموح.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "نحتفل بعيد الاتحاد الـ 54 لوطننا الحبيب، ونحتفي بعز الإمارات ومجدها وتألقها الذي يزداد كل يوم، ونموها الذي يبهر العالم تحت ظل قيادةٍ عظيمةٍ وشعبٍ طموح. نسأل الله أن يديم على الإمارات الازدهار والتطور والخير وأن نحافظ على إرث الآباء المؤسسين ونخلص لقيم الاتحاد ومكتسباته، ليبقى اتحاد الإمارات الثروة الأغلى والأهم لكل إماراتي".