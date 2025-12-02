مكتوم بن محمد مهنئاً بعيد الاتحاد: نحتفي بعز الإمارات ومجدها تحت ظل قيادةٍ عظيمةٍ وشعبٍ طموح

مكتوم بن محمد مهنئاً بعيد الاتحاد: نحتفي بعز الإمارات ومجدها تحت ظل قيادةٍ عظيمةٍ وشعبٍ طموح
وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "نحتفل بعيد الاتحاد الـ 54 لوطننا الحبيب، ونحتفي بعز الإمارات ومجدها وتألقها الذي يزداد كل يوم، ونموها الذي يبهر العالم تحت ظل قيادةٍ عظيمةٍ وشعبٍ طموح. نسأل الله أن يديم على الإمارات الازدهار والتطور والخير وأن نحافظ على إرث الآباء المؤسسين ونخلص لقيم الاتحاد ومكتسباته، ليبقى اتحاد الإمارات الثروة الأغلى والأهم لكل إماراتي".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment