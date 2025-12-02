403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الفنان يزن السعيد يطلق مش مهم
(MENAFN- Around theClock ) أصدر الفنان الأردني يزن السعيد أحدث أعماله الغنائية بعنوان "مش مهم"، من كلمات الشاعر عليم، ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.
تم تسجيل الأغنية في القاهرة بمشاركة نخبة من صنّاع الموسيقى، بينما جرى تصوير الفيديو كليب في دبي بعدسة المخرج عارف الآفي، وبالتعاون مع المصوّر إيرول جون.
وتقدّم الأغنية لوناً موسيقياً متجدداً يمزج بين الإيقاع العصري والكلمة العميقة، حيث تعتمد على روح "اللامبالاة الإيجابية" وتحويلها إلى قوة داخلية تختصرها عبارة واحدة ":مش مهم".
ويواصل يزن السعيد ترسيخ مكانته كأحد أبرز الأصوات الشابة في الأردن والعالم العربي، بفضل خياراته الفنية الجريئة ومواضيعه التي تعكس صدق التجربة وشغف الموسيقى. وتأتي "مش مهم" لتؤكد هذا التوجه وتضيف خطوة جديدة في مسيرته الفنية المتصاعدة.
الأغنية متاحة الآن على جميع المنصات الرقمية، فيما يتوفر الفيديو كليب عبر القناة الرسمية ليزن السعيد على يوتيوب.
تم تسجيل الأغنية في القاهرة بمشاركة نخبة من صنّاع الموسيقى، بينما جرى تصوير الفيديو كليب في دبي بعدسة المخرج عارف الآفي، وبالتعاون مع المصوّر إيرول جون.
وتقدّم الأغنية لوناً موسيقياً متجدداً يمزج بين الإيقاع العصري والكلمة العميقة، حيث تعتمد على روح "اللامبالاة الإيجابية" وتحويلها إلى قوة داخلية تختصرها عبارة واحدة ":مش مهم".
ويواصل يزن السعيد ترسيخ مكانته كأحد أبرز الأصوات الشابة في الأردن والعالم العربي، بفضل خياراته الفنية الجريئة ومواضيعه التي تعكس صدق التجربة وشغف الموسيقى. وتأتي "مش مهم" لتؤكد هذا التوجه وتضيف خطوة جديدة في مسيرته الفنية المتصاعدة.
الأغنية متاحة الآن على جميع المنصات الرقمية، فيما يتوفر الفيديو كليب عبر القناة الرسمية ليزن السعيد على يوتيوب.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment