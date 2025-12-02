403
"دايز" تتوسّع إلى دبي مع افتتاح صالة عرضها الثاني
(MENAFN- White Label Media) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 1 ديسمبر 2025 - أعلنت علامة "دايز"، الرائدة في مجال الأثاث العصري والمعروفة بتصاميمها المبتكرة وأسلوبها العصري الراقي، عن افتتاح صالتها الثانية للعرض رسميًا في دبي.
تقع الصالة الجديدة في شارع الشيخ زايد وتمتدّ على مساحة تبلغ 550 مترًا مربعًا، لتقدّم أحدث مجموعات "دايز" التي تمزج بين الأشكال الكلاسيكية والمواد المبتكرة، في تعبير متجدد عن مفهوم العيش العصري المتطور.
يمثّل افتتاح صالة "دايز" في دبي خطوة بارزة ضمن مسار التوسّع الإقليمي للعلامة، حيث تعزّز من حضور فلسفتها التصميمية المميّزة في مدينة تُعدّ مركزًا عالميًا للتنوّع الثقافي والطموح المعماري والإبداع الفني. وقد صُمّم المعرض ليقدّم تجربة تفاعلية متكاملة تجمع بين الوظائف العصرية والأناقة الهادئة، ويدعو الزوّار لاكتشاف قطع مختارة بعناية تعبّر عن الراحة، والتميّز، وجمال العيش اليومي الراقي.
وقالت "السيدة زينة بطال - المديرة العامة لِ ديز:"يُشكّل التصميم جوهر كل ما نقوم به في دايز. ومن خلال صالتنا الجديدة في دبي، المدينة التي تعكس قيمنا في الإبداع والتميّز والرؤية المستقبلية، أردنا ابتكار مساحة تعبّر عن شغفنا بالأشكال، والمواد، والتناغم الجمالي."
وبعد نجاح صالتها الأولى في لبنان، تواصل "دايز" تعزيز حضورها في المنطقة مع خطط لافتتاح صالات جديدة في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، ولاحقًا في إفريقيا، لترسّخ مكانتها كإحدى العلامات الصاعدة في عالم الأثاث العصري وتصميم الديكور الداخلي.
