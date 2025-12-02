  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
وفاة و 3 إصابات إثر تدهور مركبة على اوتستراد المفرق الزرقاء

2025-12-02 01:08:28
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توفي شخص وأصيب 3 آخرون إثر اصطدام مركبة بعمود إنارة على اوتستراد المفرق الزرقاء بعد منطقة الجامعة الهاشمية.
وقالت إدارة الدوريات الخارجية عبر إذاعة الأمن العام، إنها تعاملت أمس الإثنين مع الحادث بعد تغيير مفاجئ في مسرب القيادة، حيث نتج عن الحادث 4 إصابات واحدة منها كانت بليغة وفارقت الحياة.

