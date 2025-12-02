وفاة و 3 إصابات إثر تدهور مركبة على اوتستراد المفرق الزرقاء

403
وفاة و 3 إصابات إثر تدهور مركبة على اوتستراد المفرق الزرقاء
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توفي شخص وأصيب 3 آخرون إثر اصطدام مركبة بعمود إنارة على اوتستراد المفرق الزرقاء بعد منطقة الجامعة الهاشمية.
وقالت إدارة الدوريات الخارجية عبر إذاعة الأمن العام، إنها تعاملت أمس الإثنين مع الحادث بعد تغيير مفاجئ في مسرب القيادة، حيث نتج عن الحادث 4 إصابات واحدة منها كانت بليغة وفارقت الحياة.
