الاحتلال يغتال شاب في الخليل ويدعي انه منفذ عملية الدهس التي ادت لاصابة مجندة بالامس

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل /PNN/ ادعت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء تصفية شاب فلسطيني نفذ عملية دهس لمجندة اسرائيلية الليلة الماضية.

وادعت إذاعة جيش الاحتلال انه و بعد مطاردة مطولة تمت تصفية منفذ عملية الدهس الليلة الماضية قرب الخليل، والتي أُصيبت فيها مجندة.

وبحسب الادعاء الاسرائيلي فقد حاول المنفّذ دهس القوات التي طاردته وتمت تصفيته داخل مركبته.

القناة 12 نقلت عن مصادر أمنية قولها قوات من الكتيبة 202 بالجيش الإسرائيلي قامت بتصفية الفلسطيني الذي نفذ عملية الدهس شمال الخليل.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت الليلة، محيط عدة مستشفيات بمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت ساحات مستشفيات "الأهلي" و"محمد علي" و"الميزان"، وتمركز عند مداخلها.

ومساء الاثنين، أغلقت قوات الاحتلال مداخل الخليل الشمالية بالبوابات الحديدية والحواجز العسكرية.

وذكرت المصادر المحلية أن قوات الاحتلال عزّزت من تواجدها على مداخل مدينة الخليل الشمالية، وأغلقت مداخل رأس الجورة وفرش الهوى وحلحول والنبي يونس والحواور، بالبوابات الحديدية والحواجز العسكرية والمكعبات الاسمنتية بزعم تنفيذ عملية دعس أسفرت عن إصابة مجندة في جيش الاحتلال.