الاحتلال يغتال شاب في الخليل ويدعي انه منفذ عملية الدهس التي ادت لاصابة مجندة بالامس
وادعت إذاعة جيش الاحتلال انه و بعد مطاردة مطولة تمت تصفية منفذ عملية الدهس الليلة الماضية قرب الخليل، والتي أُصيبت فيها مجندة.
وبحسب الادعاء الاسرائيلي فقد حاول المنفّذ دهس القوات التي طاردته وتمت تصفيته داخل مركبته.
القناة 12 نقلت عن مصادر أمنية قولها قوات من الكتيبة 202 بالجيش الإسرائيلي قامت بتصفية الفلسطيني الذي نفذ عملية الدهس شمال الخليل.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت الليلة، محيط عدة مستشفيات بمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت ساحات مستشفيات "الأهلي" و"محمد علي" و"الميزان"، وتمركز عند مداخلها.
ومساء الاثنين، أغلقت قوات الاحتلال مداخل الخليل الشمالية بالبوابات الحديدية والحواجز العسكرية.
وذكرت المصادر المحلية أن قوات الاحتلال عزّزت من تواجدها على مداخل مدينة الخليل الشمالية، وأغلقت مداخل رأس الجورة وفرش الهوى وحلحول والنبي يونس والحواور، بالبوابات الحديدية والحواجز العسكرية والمكعبات الاسمنتية بزعم تنفيذ عملية دعس أسفرت عن إصابة مجندة في جيش الاحتلال.
