ارتفاع أسعار النفط عالميا

2025-12-02 01:08:05
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي مع تقييم المتعاملين في السوق للمخاطر الناجمة عن هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على مواقع روسية للطاقة فضلا عن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنت أو 0.2% إلى 63.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 0102 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا أو 0.3% إلى 59.50 دولار للبرميل.
وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 1% الاثنين.

MENAFN02122025000208011052ID1110422976

