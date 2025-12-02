ارتفاع أسعار النفط عالميا

403
ارتفاع أسعار النفط عالميا
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي مع تقييم المتعاملين في السوق للمخاطر الناجمة عن هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على مواقع روسية للطاقة فضلا عن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنت أو 0.2% إلى 63.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 0102 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا أو 0.3% إلى 59.50 دولار للبرميل.
وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 1% الاثنين.
