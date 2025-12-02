4 سيناريوهات أمام فينيسيوس.. أحلاها مرّ

خبرني - ذكرت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية أن إدارة ريال مدريد وضعت 4 سيناريوهات محتملة تخص مستقبل اللاعب فينيسيوس جونيور.

ترددت أنباء برغبة وكيل فينيسيوس جونيور زيارة السعودية لمناقشة العروض المطروحة على الدولي البرازيلي، مشيرة إلى أنه في حال عدم الاتفاق مع "الملكي" على عقد جديد فإن اللاعب رقم 7 قد يغادر البيرنابيو.

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد يعتبر السماح لفينيسيوس بالرحيل مجاناً صيف 2027 كارثة مزدوجة، مالياً، بخسارة محتملة تتجاوز 150-200 مليون يورو من قيمة انتقال كان يمكن تحقيقها، ورياضياً، من حيث فقدان أحد أفضل الأجنحة في العالم في أوج عطائه.

وتابعت: "في الفالديبيباس يُنظر إلى "رحيله المجاني" كخط أحمر مطلق، سيتم اتخاذ أي قرار حتى لو كان البيع بأقل من القيمة السوقية لتفادي هذا السيناريو الكارثي.

وشددت أن إدارة النادي بقيادة فلورنتينو بيريز وضعت 4 سيناريوهات محتملة لمستقبل فينيسيوس مع ريال مدريد.

أولاً: تجديد عقده بالشروط التي يريدها وهي الحصول على 30 مليون يورو سنوياً، وقالت إن هذا الاحتمال ضعيف جداً في الوقت الحالي.

ثانياً: حل وسط وهو راتب أقل من المطلوب + عقد قصير الأجل مع إمكانية إعادة التفاوض لاحقاً.

ثالثاً: بيع اللاعب في 2026 أو يناير (كانون الثاني) 2027 لتحقيق عائد مالي قبل انتهاء العقد.

رابعاً: أن يكمل مدة عقده كاملاً ويرحل مجاناً صيف 2027، ويعتبر هذا السيناريو الأسوأ على الإطلاق بالنسبة لريال مدريد.