4 سيناريوهات أمام فينيسيوس.. أحلاها مرّ

4 سيناريوهات أمام فينيسيوس.. أحلاها مرّ
خبرني - ذكرت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية أن إدارة ريال مدريد وضعت 4 سيناريوهات محتملة تخص مستقبل اللاعب فينيسيوس جونيور.
ترددت أنباء برغبة وكيل فينيسيوس جونيور زيارة السعودية لمناقشة العروض المطروحة على الدولي البرازيلي، مشيرة إلى أنه في حال عدم الاتفاق مع "الملكي" على عقد جديد فإن اللاعب رقم 7 قد يغادر البيرنابيو.
وقالت الصحيفة إن ريال مدريد يعتبر السماح لفينيسيوس بالرحيل مجاناً صيف 2027 كارثة مزدوجة، مالياً، بخسارة محتملة تتجاوز 150-200 مليون يورو من قيمة انتقال كان يمكن تحقيقها، ورياضياً، من حيث فقدان أحد أفضل الأجنحة في العالم في أوج عطائه.
وتابعت: "في الفالديبيباس يُنظر إلى "رحيله المجاني" كخط أحمر مطلق، سيتم اتخاذ أي قرار حتى لو كان البيع بأقل من القيمة السوقية لتفادي هذا السيناريو الكارثي.
وشددت أن إدارة النادي بقيادة فلورنتينو بيريز وضعت 4 سيناريوهات محتملة لمستقبل فينيسيوس مع ريال مدريد.
أولاً: تجديد عقده بالشروط التي يريدها وهي الحصول على 30 مليون يورو سنوياً، وقالت إن هذا الاحتمال ضعيف جداً في الوقت الحالي.
ثانياً: حل وسط وهو راتب أقل من المطلوب + عقد قصير الأجل مع إمكانية إعادة التفاوض لاحقاً.
ثالثاً: بيع اللاعب في 2026 أو يناير (كانون الثاني) 2027 لتحقيق عائد مالي قبل انتهاء العقد.
رابعاً: أن يكمل مدة عقده كاملاً ويرحل مجاناً صيف 2027، ويعتبر هذا السيناريو الأسوأ على الإطلاق بالنسبة لريال مدريد.
