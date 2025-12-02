قرار (فيفا) يصدم المنتخبات الأفريقية.. ويمنح الأندية الأوروبية اليد العليا

قرار (فيفا) يصدم المنتخبات الأفريقية.. ويمنح الأندية الأوروبية اليد العليا
خبرني - أكدت تقارير إعلامية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر منح الأندية الأوروبية استثناء يسمح لها بالاحتفاظ باللاعبين المشاركين مع منتخباتهم في كأس أمم أفريقيا 2025 حتى منتصف ديسمبر، بدلاً من إجبارهم على الرحيل فور استدعائهم.
ذكر الإعلامي Keith Downie في شبكة سكاي سبورت أن هذا القرار يعكس رغبة في منح الأندية مرونة أكبر في التشكيل خلال الموسم المحلي، خصوصاً مع ضغط المباريات والبطولات، ولتجنب التأثير الذي ينتج عن إقامة كأس أمم أفريقيا أثناء سريان الموسم.
وأوضح: "هذا التعديل في القواعد يأتي في وقت تتزايد فيه أهمية اللاعبين الأفارقة في الدوريات الأوروبية، حيث يلعب العديد من النجوم دوراً محورياً في أنديتهم".
وأشار إلى أن أبرز هؤلاء اللاعبين محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، الذي طالما كان مرجعاً هجوميّاً بارزاً ويُعد من أبرز الوجوه الأفريقية في الدوري الإنجليزي، ومواطنه عمر مرموش في مانشستر سيتي، وأشرف حكيمي الظهير المغربي المعروف بقدرته على المساهمة الهجومية والدفاعية، ويمتلك خبرة كبيرة في الأندية الأوروبية، ويعد من أبرز نجوم باريس سان جيرمان، إلى جانب بريان مبيومو المهاجم الكاميروني الذي انتقل مؤخراً إلى مانشستر يونايتد بعد تألقه مع برينتفورد، وقد سجل الموسم الماضي 20 هدفاً في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.
واختتم: "وجود هؤلاء اللاعبين على القائمة داخل أنديتهم حتى 15 ديسمبر (كانون الأول) يعني أن المدربين قادرون على الاعتماد على خبراتهم الفنية والبدنية في مباريات حاسمة قبل أن يلتحقوا بمنتخباتهم. يمكن أن يساهم هذا في استقرار الفرق والمواءمة بين الالتزامات القارية والمحلية".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment