قرار (فيفا) يصدم المنتخبات الأفريقية.. ويمنح الأندية الأوروبية اليد العليا

خبرني - أكدت تقارير إعلامية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر منح الأندية الأوروبية استثناء يسمح لها بالاحتفاظ باللاعبين المشاركين مع منتخباتهم في كأس أمم أفريقيا 2025 حتى منتصف ديسمبر، بدلاً من إجبارهم على الرحيل فور استدعائهم.

ذكر الإعلامي Keith Downie في شبكة سكاي سبورت أن هذا القرار يعكس رغبة في منح الأندية مرونة أكبر في التشكيل خلال الموسم المحلي، خصوصاً مع ضغط المباريات والبطولات، ولتجنب التأثير الذي ينتج عن إقامة كأس أمم أفريقيا أثناء سريان الموسم.

وأوضح: "هذا التعديل في القواعد يأتي في وقت تتزايد فيه أهمية اللاعبين الأفارقة في الدوريات الأوروبية، حيث يلعب العديد من النجوم دوراً محورياً في أنديتهم".

وأشار إلى أن أبرز هؤلاء اللاعبين محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، الذي طالما كان مرجعاً هجوميّاً بارزاً ويُعد من أبرز الوجوه الأفريقية في الدوري الإنجليزي، ومواطنه عمر مرموش في مانشستر سيتي، وأشرف حكيمي الظهير المغربي المعروف بقدرته على المساهمة الهجومية والدفاعية، ويمتلك خبرة كبيرة في الأندية الأوروبية، ويعد من أبرز نجوم باريس سان جيرمان، إلى جانب بريان مبيومو المهاجم الكاميروني الذي انتقل مؤخراً إلى مانشستر يونايتد بعد تألقه مع برينتفورد، وقد سجل الموسم الماضي 20 هدفاً في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

واختتم: "وجود هؤلاء اللاعبين على القائمة داخل أنديتهم حتى 15 ديسمبر (كانون الأول) يعني أن المدربين قادرون على الاعتماد على خبراتهم الفنية والبدنية في مباريات حاسمة قبل أن يلتحقوا بمنتخباتهم. يمكن أن يساهم هذا في استقرار الفرق والمواءمة بين الالتزامات القارية والمحلية".