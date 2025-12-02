أراوخو يعاني نفسياً وعقلياً.. وإجراء احترازي من برشلونة

أراوخو يعاني نفسياً وعقلياً.. وإجراء احترازي من برشلونة
خبرني - ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن مدافع برشلونة رونالد أراوخو يعاني من مشاكل نفسية أثرت على تراجع مستواه مع العملاق الكتالوني.
قالت: "يمر أراوخو بفترة عصيبة منذ طرده ضد تشيلسي، وحتى قبل ذلك بفترة كان يشعر بأنه ليس في أفضل حالاته النفسية والعقلية".
وتابعت: "طلب قلب دفاع برشلونة من النادي بعض الوقت للتعافي نفسياً وعقلياً من الوضع المجهد الذي يمر به".
مشيرة إلى أن النادي لم يتردد في الموافقة على طلب الدولي الأوروغوياني.
ويعتبر هذا الطلب "غير محدد المدة" لأنه في ظل هذه الظروف لا يمكن تحديد التواريخ، ولكن ما هو واضح هو أن أراوخو بخير من الناحية البدنية.
وقدّم برشلونة دعمه الكامل له ، مانحاً إياه الوقت الذي يحتاجه، وموفراً له كل الدعم النفسي الذي قد يحتاجه.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment