أراوخو يعاني نفسياً وعقلياً.. وإجراء احترازي من برشلونة

خبرني - ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن مدافع برشلونة رونالد أراوخو يعاني من مشاكل نفسية أثرت على تراجع مستواه مع العملاق الكتالوني.

قالت: "يمر أراوخو بفترة عصيبة منذ طرده ضد تشيلسي، وحتى قبل ذلك بفترة كان يشعر بأنه ليس في أفضل حالاته النفسية والعقلية".

وتابعت: "طلب قلب دفاع برشلونة من النادي بعض الوقت للتعافي نفسياً وعقلياً من الوضع المجهد الذي يمر به".

مشيرة إلى أن النادي لم يتردد في الموافقة على طلب الدولي الأوروغوياني.

ويعتبر هذا الطلب "غير محدد المدة" لأنه في ظل هذه الظروف لا يمكن تحديد التواريخ، ولكن ما هو واضح هو أن أراوخو بخير من الناحية البدنية.

وقدّم برشلونة دعمه الكامل له ، مانحاً إياه الوقت الذي يحتاجه، وموفراً له كل الدعم النفسي الذي قد يحتاجه.