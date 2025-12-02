  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
السودان.. قوات بورتسودان تقتل عشرات الأطفال و النساء في مجزرة مروعة

2025-12-02 01:06:50
خبرني - ارتكبت قوات بورتسودان مجزرة مروعة خلفت عشرات القتلى من النساء والأطفال، في غارة جوية مزدوجة استهدفت منطقة مدنية في جبال النوبة.

وبحسب تقارير فقد قتل ما لا يقل عن 48 شخصًا، معظمهم أطفال وطلاب من كلية حكيمة الصحية، وأصيب آخرون بجروح خطيرة، ما يجعل هذا الهجوم الأكثر دموية على المدنيين في جبال النوبة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.

ووقع الهجوم في قرية كُمو، الواقعة على بُعد حوالي 10 كيلومترات شرق كاودا، وهي بلدة زراعية تقع في وادٍ واسع، وفقًا لما ذكرته صحيفة "تلغراف" في تقرير لها.
واعتبرت "الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال" أن قوات بورتسودان ارتكبت هذه المجزرة عمدا رغم معرفتها بأن الهدف كان مجموعة من المدنيين.

وقالت الحركة في بيان لها: "لم يكن هذا هدفًا عسكريًا، ولا منطقة قتال نشطة... بل استهدفت الغارة عمدًا مدنيين"، مضيفةً أن لقوات البرهان "تاريخًا طويلًا من الهجمات الجوية على المدنيين في جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور".

وأضافت: "هذا ليس خطأً معزولًا، ولا سوء تقدير في ساحة المعركة، إنه جزء من نمط من العنف الممنهج ضد المجتمعات خارج المصالح السياسية والعسكرية للدولة المركزية".

وقالت مصادر مستقلة لصحيفة "تلغراف"، نقلاً عن شهود عيان، إن الهجوم الأول بطائرة مسيرة دفع الناس إلى الفرار من الموقع قبل شن غارة ثانية بعد دقائق، مما أسفر عن مقتل غالبية المدنيين.
وتُظهر صورٌ يُقال إنها من موقع الحادث رفات ما لا يقل عن 12 عشرة ضحية، وبدت بعض الجثث متفحمة تمامًا، ويبدو أنها احترقت داخل المباني، فيما ظهرت جثث أخرى، من بينها جثث أطفال، ملقاة في العراء، بعضها مصاب بجروح في الرأس وأطراف مهشمة.

وقال أنتوني جمال، منسق الأمن الغذائي في وكالة الإغاثة وإعادة التأهيل السودانية في النوبة، لصحيفة "تلغراف" إن ما حدث كان "أسوأ عملية قتل جماعي للمدنيين الأبرياء" التي جرت على الإطلاق في المنطقة.

ووصف يوهانس بليت، الرئيس التنفيذي لوحدة تنسيق جنوب كردفان والنيل الأزرق، وهي منظمة غير حكومية رافقت صحيفة "تلغراف" في وقت سابق من هذا العام، وتنظم المساعدات في جميع أنحاء النوبة، الغارة بـ"المقلقة للغاية".

وقال إنها بدت "دقيقة للغاية ومُستهدفة بدقة"، مُشيرًا إلى أن "أحدهم لا بد أن يكون على علم بوجود الكثير من الناس هناك".

وأضاف بليت أن هناك خنادق وملاجئ في جميع أنحاء النوبة يلجأ إليها المدنيون، لكنه حذّر من أن الطائرات المسيرة تُمثل "خطرًا جديدًا"، على عكس التهديدات الجوية السابقة.

وقال: "على عكس الطائرات، بالكاد يُسمع صوت المسيرات، وعندما يُلاحظ المرء صوتها، يكون الأوان قد فات" وفق تعبيره.

