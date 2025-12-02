عين على القدس يسلط الضوء على إرهاب المستوطنين ومصادرة أراضي الفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الأول (بترا) - سلط برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني أمس الاثنين، الضوء على إرهاب المستوطنين ضد أهالي بادية القدس، ومصادرة الاحتلال لأراضي شرقي القدس بحجة "احتياجات عسكرية".ووفقا لتقرير البرنامج المعد في القدس، فإن هجمات المستوطنين المتطرفين على تجمعات بادية القدس باتت أمرا يوميا من حياة سكانها، حيث يسعى المستوطنون إلى تهجير سكان تجمعات الفلسطينيين بالقوة، مشيرا إلى أن هذه التجمعات وقعت بين فكي كماشة سلطات الاحتلال التي أعلنت عن مخطط (إي 1) الاستيطاني من جهة، واعتداءات المتطرفين اليهود المستمرة على سكانها ومواشيها وبيوتها من جهة أخرى.وقال مدير مجلس قروي عرب الجهالين، الحاج أبو عماد الجهالين، إن خطوات حكومة الاحتلال لتهجير سكان تجمعات بادية القدس تسير بالتوازي مع خطوات استفزازية تقوم بها عصابات المستوطنين اليومية، من اعتداءات على السكان الفلسطينيين وسرقة مواشيهم وتدمير بيوتهم، مشيرا إلى أن عصابات المستوطنين وفتيان التلال تنظيمات إرهابية منظمة، وتعمل بأمر من سموتريتش وبن غفير، بهدف تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها وتهجيرهم.وأضاف التقرير أن هذه الهجمات الممنهجة من قبل قطعان المستوطنين تأتي في الوقت الذي تعيش فيه الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها حملة عسكرية هي أقرب إلى "إعلان الحرب" من المؤسسة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، والتي كان آخرها الاجتياح الكبير لمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية، الذي قطع أوصال المدن والبلدات وعاث خرابا وتدميرا في الشوارع والبنى التحتية.كما تخللتها إعدامات ميدانية للفلسطينيين، حتى بات كل فلسطيني يعي أن الدور قادم عليه بالخراب والتهجير وربما القتل في أية لحظة، كما تضمنت هذه الحملة الاستيلاء على عشرات منازل الفلسطينيين وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.بدوره، قال محافظ طوباس والأغوار الشمالية احمد أسعد، إنها عملية عسكرية واسعة جدا شملت كل أرجاء المحافظة وقراها، لافتا إلى أن أهدافها سياسية وليست عسكرية، بهدف "تكريس سياسة الضم"، بدليل حجم القوات التي تشارك في العملية، بما يشمل طائرات الأباتشي والدرونات، إضافة إلى إقامة المربعات الأمنية لتقسيم المحافظة والسيطرة عليها وعلى المباني العامة.وأشار تقرير البرنامج إلى أن الاجتياحات تزامنت مع حملة مصادرة أراض في محيط القدس بذرائع متعددة، منها؛ شق الطرق الإسرائيلية، وتوسيع المستوطنات، وإقامة تدريبات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كما هو الحال في قريتي العيساوية والزعيم شرقي مدينة القدس، حيث اقتحمت طواقم الإدارة المحلية أراضي الفلسطينيين في هذه المناطق، وسلمت السكان أوامر عسكرية تقضي بمصادرة 77 دونما منها بحجة "احتياجات عسكرية".ويقول الفلسطينيون إن هذه الأوامر تستخدم كأداة ممنهجة دائما لفرض السيطرة على أراضيهم والاستيلاء عليها، بهدف استخدامها لاحقا لخدمة المشاريع الاستيطانية المحيطة بالقدس.من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي حمادة فراعنة، إن الحكومة الإسرائيلية التي يقودها نتنياهو مشكلة من أحزاب يمينية متطرفة ومتحالفة مع الأحزاب الدينية المتشددة، إذ ينظرون إلى القدس كعاصمة موحدة للمستعمرة الإسرائيلية، وأن الضفة الغربية ليست فلسطينية وليست عربية أو محتلة، بل هي "يهودا والسامرة".واضاف ان هناك عملا توسعيا مستمرا من قبل الاحتلال لتدمير حياة الفلسطينيين وجعل الأرض الفلسطينية "طاردة لأهلها"، ودفعهم نحو الهجرة والتشريد كما حصل عام 1948.وشدد على أنه، مقابل كل هذه المجازر والإجراءات، يبقى الصمود الفلسطيني حاضرا بقوة، مشيرا إلى ما وقع من جرائم في مخيمات شمال الضفة الغربية، ومنها طولكرم وجنين ونور شمس، حيث لم يرحل أي فلسطيني عن أرضه، وبقي الجميع صامدين رغم المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحقهم.وأوضح حمادة أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم على عاملي الأرض والبشر، وأن الاحتلال تمكن من احتلال كامل خارطة فلسطين بالتفوق العسكري والدعم الغربي، ولكنه فشل استراتيجيا في طرد كل الشعب الفلسطيني، حيث بلغ عدد الفلسطينيين في عام 2022 على كامل الأراضي الفلسطينية 7 ملايين و142 ألف عربي فلسطيني،ما يطرح تساؤلا كبيرا يتمثل بقدرة الاحتلال على إقامة دولة على أراضي فلسطين وعليها هذا العدد من الفلسطينيين.وأكد أن الاحتلال يسعى بجميع الإجراءات والممارسات التي ينتهجها إلى التخلص من العنصر البشري الفلسطيني، وبدأ بالانتقال من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، حيث اتبع سياسة القتل في القطاع، وانتقل بعد ذلك إلى الضفة بسياسات التشريد والترحيل.وشدد حمادة على أن النتائج السياسية التي تحققت لصالح الفلسطينيين على المستوى الدولي، لم تكن لتتحقق لولا تضحيات ومعاناة الفلسطينيين والجرائم الإسرائيلية البشعة والواضحة تجاههم، والتي أدت إلى تغيير جذري إيجابي في الموقف الدولي والرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية، لاسيما في جزء كبير من أوروبا، لافتا إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خصوصا من قبل بريطانيا وفرنسا، تحقق بفعل جرائم الاحتلال وتضحيات الفلسطينيين.