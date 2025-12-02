المنتخب الوطني يستهل مشواره بكأس العرب بلقاء نظيره الإماراتي غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الأول (بترا) - يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره الإماراتي، عند الساعة الثامنة من مساء يوم غد الأربعاء، على ملعب البيت في الدوحة، في مستهل مشواره بمنافسات بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر.ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز، لضمان انطلاقة قوية، تمهد للمنافسة بقوة على لقب البطولة التي تحظى بمشاركة 16 منتخبا.ويجري المنتخب اليوم تدريبه الأخير بقيادة المدرب المغربي جمال سلامي، استعدادا لمباراة الإمارات.ويلتقي المنتخب الوطني منتخب الكويت عند الثانية ظهر السبت المقبل على ستاد أحمد بن علي، ويختتم منافسات الدور الأول بلقاء مصر عند الخامسة والنصف مساء الثلاثاء 9 الشهر الحالي.وتضم قائمة المنتخب للبطولة (23) لاعباً: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، مالك شلبية، عبدالله نصيب، سعد الروسان، سليم عبيد، حسام أبو ذهب، علي حجبي، هادي الحوراني، عصام السميري، أدهم القريشي، رجائي عايد، عامر جاموس، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، عودة الفاخوري، أحمد عرسان، محمود مرضي، محمد أبو زريق، علي علوان، ويزن النعيمات.يشار إلى أن المنتخب الوطني يخوض مشاركته العاشرة في بطولة كأس العرب، ومنذ ظهوره الأول في النسخة الأولى عام 1963 في لبنان، غدا منتخب النشامى صاحب الرقم الأكبر في عدد المشاركات بين المنتخبات العربية.