المنتخب الوطني يستهل مشواره بكأس العرب بلقاء نظيره الإماراتي غدا

المنتخب الوطني يستهل مشواره بكأس العرب بلقاء نظيره الإماراتي غدا
عمان 2 كانون الأول (بترا) - يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره الإماراتي، عند الساعة الثامنة من مساء يوم غد الأربعاء، على ملعب البيت في الدوحة، في مستهل مشواره بمنافسات بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر.
ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز، لضمان انطلاقة قوية، تمهد للمنافسة بقوة على لقب البطولة التي تحظى بمشاركة 16 منتخبا.
ويجري المنتخب اليوم تدريبه الأخير بقيادة المدرب المغربي جمال سلامي، استعدادا لمباراة الإمارات.
ويلتقي المنتخب الوطني منتخب الكويت عند الثانية ظهر السبت المقبل على ستاد أحمد بن علي، ويختتم منافسات الدور الأول بلقاء مصر عند الخامسة والنصف مساء الثلاثاء 9 الشهر الحالي.
وتضم قائمة المنتخب للبطولة (23) لاعباً: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، مالك شلبية، عبدالله نصيب، سعد الروسان، سليم عبيد، حسام أبو ذهب، علي حجبي، هادي الحوراني، عصام السميري، أدهم القريشي، رجائي عايد، عامر جاموس، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، عودة الفاخوري، أحمد عرسان، محمود مرضي، محمد أبو زريق، علي علوان، ويزن النعيمات.
يشار إلى أن المنتخب الوطني يخوض مشاركته العاشرة في بطولة كأس العرب، ومنذ ظهوره الأول في النسخة الأولى عام 1963 في لبنان، غدا منتخب النشامى صاحب الرقم الأكبر في عدد المشاركات بين المنتخبات العربية.
