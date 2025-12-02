قضايا عربية هامة أمام مجلس الأمن الدولي

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 2 كانون الأول (بترا) - أعلن مندوب سلوفانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير صامويل زبوغار الليلة الماضية عن برنامج اجتماعات المجلس خلال الشهر الحالي الذي يتضمن العديد من القضايا العربية مثل فلسطين والاستيطان وسوريا واليمن.وتولت سلوفانيا رسميا، يوم أمس الاثنين، رئاسة مجلس الأمن الدولي الدورية لشهر كانون الأول الحالي، خلفا لسيراليون.وحسب البرنامج فان القضية الفلسطينية ستكون في منتصف هذا الشهر وتخصص في أهميتها على مناقشة الأعضاء لتقرير الأمين العام بشأن القرار الدولي رقم 2334 الخاص القاضي بعدم شرعية الاستيطان في فلسطين المحتلة بما فيها القدس.كما يعقد الأعضاء اجتماعات علنية أخرى بشأن الملفين الإنساني والسياسي السوريين بالإضافة الى جلسة خاصة بشأن اليمن ومناقشات دولية أخرى.وبالنسبة للمشاورات، فسيعقد المجلس مشاورات تشمل القضايا العربية والإفريقية وغيرها فيما يبحث الأعضاء بأنظمة العقوبات المفروضة على هاييتي وليبيا وإفريقيا الوسطى في مواعيد مختلفة.كما يتناول الأعضاء خلال الشهر، جلسات تشمل ولايات البعثة الأممية في العراق وأفغانستان والكونغو والجولان السوري المحتل بالإضافة الى تجديد ولايات البعثات الموجودة في الجولان والصومال والكونغو.ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: الاتحاد الروسي، فرنسا، الصين، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، و10 دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة حسب التوزيع الجغرافي المعتمد، وهي بالإضافة الى سلوفانيا: سيراليون وكوريا الجنوبية وبنما والباكستان وغويانا واليونان والجزائر والدنمارك والصومال.ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية والأخير غير فعال.