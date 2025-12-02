قضايا عربية هامة أمام مجلس الأمن الدولي

403
قضايا عربية هامة أمام مجلس الأمن الدولي
(MENAFN- Jordan News Agency) نيويورك 2 كانون الأول (بترا) - أعلن مندوب سلوفانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير صامويل زبوغار الليلة الماضية عن برنامج اجتماعات المجلس خلال الشهر الحالي الذي يتضمن العديد من القضايا العربية مثل فلسطين والاستيطان وسوريا واليمن.
وتولت سلوفانيا رسميا، يوم أمس الاثنين، رئاسة مجلس الأمن الدولي الدورية لشهر كانون الأول الحالي، خلفا لسيراليون.
وحسب البرنامج فان القضية الفلسطينية ستكون في منتصف هذا الشهر وتخصص في أهميتها على مناقشة الأعضاء لتقرير الأمين العام بشأن القرار الدولي رقم 2334 الخاص القاضي بعدم شرعية الاستيطان في فلسطين المحتلة بما فيها القدس.
كما يعقد الأعضاء اجتماعات علنية أخرى بشأن الملفين الإنساني والسياسي السوريين بالإضافة الى جلسة خاصة بشأن اليمن ومناقشات دولية أخرى.
وبالنسبة للمشاورات، فسيعقد المجلس مشاورات تشمل القضايا العربية والإفريقية وغيرها فيما يبحث الأعضاء بأنظمة العقوبات المفروضة على هاييتي وليبيا وإفريقيا الوسطى في مواعيد مختلفة.
كما يتناول الأعضاء خلال الشهر، جلسات تشمل ولايات البعثة الأممية في العراق وأفغانستان والكونغو والجولان السوري المحتل بالإضافة الى تجديد ولايات البعثات الموجودة في الجولان والصومال والكونغو.
ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: الاتحاد الروسي، فرنسا، الصين، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، و10 دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة حسب التوزيع الجغرافي المعتمد، وهي بالإضافة الى سلوفانيا: سيراليون وكوريا الجنوبية وبنما والباكستان وغويانا واليونان والجزائر والدنمارك والصومال.
ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية والأخير غير فعال.
