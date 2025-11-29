الحكومة: الجيش سيسهم بجزء من تجهيز مدينة عمرة و 10% من أراضي المشروع لصالحه

403
الحكومة: الجيش سيسهم بجزء من تجهيز مدينة عمرة و 10% من أراضي المشروع لصالحه
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلقت الحكومة، السبت، مشروع مدينة عمرة الذي يشكل نموذجا جديدا في التطوير الحضري وإدارة النموّ السكاني طويل الأمد، ويراعي معايير الاستدامة والحداثة، ويفتح فرصاً استثماريَّة واقتصاديَّة واعدة، وهو نواة لمدينة مستقبليَّة نموذجيَّة للشباب والجيل القادم، وبتنظيم وتخطيط محكم، تمتد مراحل تطويرها على مدى 25 عاماً وبشكل عابر للحكومات.
وسيتمّ تخصيص 10% من الأراضي في مشروع مدينة عمرة لصالح القوات المسلحة الأردنية، وستسهم القوَّات المسلَّحة بجزء من أعمال التطوير وفي تجهيز البنية التحتية من خلال سلاح الهندسة.
