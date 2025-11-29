  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الحكومة: الجيش سيسهم بجزء من تجهيز مدينة عمرة و 10% من أراضي المشروع لصالحه

2025-11-29 06:09:44
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلقت الحكومة، السبت، مشروع مدينة عمرة الذي يشكل نموذجا جديدا في التطوير الحضري وإدارة النموّ السكاني طويل الأمد، ويراعي معايير الاستدامة والحداثة، ويفتح فرصاً استثماريَّة واقتصاديَّة واعدة، وهو نواة لمدينة مستقبليَّة نموذجيَّة للشباب والجيل القادم، وبتنظيم وتخطيط محكم، تمتد مراحل تطويرها على مدى 25 عاماً وبشكل عابر للحكومات.
وسيتمّ تخصيص 10% من الأراضي في مشروع مدينة عمرة لصالح القوات المسلحة الأردنية، وستسهم القوَّات المسلَّحة بجزء من أعمال التطوير وفي تجهيز البنية التحتية من خلال سلاح الهندسة.

