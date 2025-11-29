الحرب على غزة: خروقات إسرائيلية متواصلة.. غارات وقصف مدفعي على القطاع

الحرب على غزة: خروقات إسرائيلية متواصلة.. غارات وقصف مدفعي على القطاع
وشنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، سلسلة غارات عنيفة شرقي مدينة رفح جنوب القطاع، بالإضافة إلى غارات استهدفت حيّي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة، تزامنا مع قصف مدفعي مكثف طال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ومناطق شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وفق إفادات شهود عيان.
وفي ساعات الصباح، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها بشكل كثيف في عرض بحر مدينة خان يونس جنوب القطاع، في حين أطلق الطيران المروحي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه بلدتي بني سهيلا والقرارة شرقي خان يونس. كما جدّد الطيران الحربي قصفه لمناطق شرقي مدينة رفح، واستهدف مواقع تقع وراء الخط الأصفر في حي التفاح شرقي مدينة غزة.
