  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الحرب على غزة: خروقات إسرائيلية متواصلة.. غارات وقصف مدفعي على القطاع

الحرب على غزة: خروقات إسرائيلية متواصلة.. غارات وقصف مدفعي على القطاع

2025-11-29 02:04:23
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN- يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال شنّ غارات جوية وقصف مدفعي وبحري طال عددا من المناطق السكنية في مختلف أنحاء القطاع.

وشنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، سلسلة غارات عنيفة شرقي مدينة رفح جنوب القطاع، بالإضافة إلى غارات استهدفت حيّي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة، تزامنا مع قصف مدفعي مكثف طال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ومناطق شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وفق إفادات شهود عيان.

وفي ساعات الصباح، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها بشكل كثيف في عرض بحر مدينة خان يونس جنوب القطاع، في حين أطلق الطيران المروحي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه بلدتي بني سهيلا والقرارة شرقي خان يونس. كما جدّد الطيران الحربي قصفه لمناطق شرقي مدينة رفح، واستهدف مواقع تقع وراء الخط الأصفر في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

MENAFN29112025000205011050ID1110412283

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث