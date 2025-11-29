الحرب على غزة: خروقات إسرائيلية متواصلة.. غارات وقصف مدفعي على القطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN- يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال شنّ غارات جوية وقصف مدفعي وبحري طال عددا من المناطق السكنية في مختلف أنحاء القطاع.

وشنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، سلسلة غارات عنيفة شرقي مدينة رفح جنوب القطاع، بالإضافة إلى غارات استهدفت حيّي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة، تزامنا مع قصف مدفعي مكثف طال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ومناطق شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وفق إفادات شهود عيان.

وفي ساعات الصباح، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها بشكل كثيف في عرض بحر مدينة خان يونس جنوب القطاع، في حين أطلق الطيران المروحي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه بلدتي بني سهيلا والقرارة شرقي خان يونس. كما جدّد الطيران الحربي قصفه لمناطق شرقي مدينة رفح، واستهدف مواقع تقع وراء الخط الأصفر في حي التفاح شرقي مدينة غزة.