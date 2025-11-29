لغز النظارة السوداء.. لماذا يتمسّك فضل شاكر بارتدائها؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أرجأت المحكمة العسكرية في بيروت محاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر إلى الثالث من فبراير 2026، بعد طلب وكيلته القانونية، المحامية أماتا مبارك، مهلة إضافية للاطلاع على ملفات الدعاوى المرفوعة ضده.



ولفتت إطلالة شاكر خلال الجلسة انتباه الحضور، إذ حضر مرتدياً نظارته الشمسية السوداء التي رفض خلعها رغم طلب رئيس المحكمة، ما برّرته محاميته بسبب ضعف شديد في النظر نتيجة مضاعفات مرض السكري. كما بدا الفنان مرتدياً بنطلون جينز وقميص أبيض بعد تهذيب ذقنه، وفقد الكثير من وزنه، لكنه أظهر صحة جيدة وأجاب عن جميع أسئلة المحكمة.



ويواجه شاكر أربعة أحكام صادرة عن القضاء العسكري، بالإضافة إلى قضية جديدة أمام المحكمة الجنائية في بيروت، ستعقد أولى جلساتها في 15 ديسمبر 2025. وأشار الإعلامي اللبناني هيثم زعيتر إلى أن تأجيل المحاكمة لأكثر من شهرين لا يصب في مصلحة الفنان الذي يأمل تسريع الإجراءات القضائية في ملفه.

