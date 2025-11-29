  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مطعمKEN By Kamatsuda ‎ ‏يحتفي باليوم الوطني الإماراتي بتجربة طعام وبإصدار محدود‎

2025-11-29 02:03:56
(MENAFN- Al-Bayan) "> يحتفل مطعم KEN by Kamatsuda الواقع في فندق إيديشن في وسط مدينة دبي باليوم الوطني الإماراتي من ‏خلال تقديم تجربة طعام خاصة لفترة محدودة. تتوفر هذه التجربة خلال أيام ‏‏28 و29 و30 نوفمبر و2 و3 ديسمبر، حيث يعيد المطعم تقديم تجربة الـ ‏أوماكاسي المميزة بأسلوب مبتكر يواكب المناسبة الوطنية.‏‎.‎ ‎

وتتألف من عدة أطباق موسمية مبتكرة و بتكلفة 1350 درهماًوعناصر أساسية تحمل بصمة المطعم. من أبرز المحطات طبق فاخر ‏مستوحى من علم دولة الإمارات، إضافة إلى مجموعة من الأموز بوش ‏اليابانية وتشكيلة مختارة من السوشي. وتستمر التجربة مع عودة برغر

الواغو الشهير من كين الذي يُقدّم حصرياً خلال احتفالات اليوم الوطني

ويليه ستيك واغيو فاخر.‏

يُحضَّر برغر الواغيو من لحم الواغيو الياباني الفاخر، ويُقدَّم داخل خبز البريوش ‏الطري، مع طبقتين من الجبن، وصلصة البصل المكرمل، ومايونيز المستردة، ‏والبصل المشوي، وبيضة مقلية ‏

ويُزيّن البرغر بعلم إماراتي صغير احتفالاً بالمناسبة.‏

‏ وتُختتم التجربة بحلوى خاصة مُبتكرة حصرياً لليوم الوطني

تجسد هذه القائمة الحصرية مفهوماً يجمع بين الحرفية والروح الاحتفالية، حين ‏تُكرّم روح الاتحاد في الإمارات بينما تُبرز مهارة مطعم كين في المزج بين الدقة ‏اليابانية وسرد القصص الثقافية.‏‎ ‎

‎الأماكن محدودة و يُنصح بالحجز المبكر.

ساعات العمل: من الساعة السادسة مساءً وبعدها ويوم الاثنين المطعم مغلق ‏

للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا ‏‎

‏ ‏kenbykamatsuda

للحجز الاتصال على الرقم: 045704316‏

أو عبر الوتساب: 0585562577‏

أو البريد اللكتروني:‏

...

‎.‎

MENAFN29112025000110011019ID1110412274

