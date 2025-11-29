مطعمKEN By Kamatsuda ‎ ‏يحتفي باليوم الوطني الإماراتي بتجربة طعام وبإصدار محدود‎

مطعمKEN By Kamatsuda يحتفي باليوم الوطني الإماراتي بتجربة طعام وبإصدار محدود
وتتألف من عدة أطباق موسمية مبتكرة و بتكلفة 1350 درهماًوعناصر أساسية تحمل بصمة المطعم. من أبرز المحطات طبق فاخر مستوحى من علم دولة الإمارات، إضافة إلى مجموعة من الأموز بوش اليابانية وتشكيلة مختارة من السوشي. وتستمر التجربة مع عودة برغر
الواغو الشهير من كين الذي يُقدّم حصرياً خلال احتفالات اليوم الوطني
ويليه ستيك واغيو فاخر.
يُحضَّر برغر الواغيو من لحم الواغيو الياباني الفاخر، ويُقدَّم داخل خبز البريوش الطري، مع طبقتين من الجبن، وصلصة البصل المكرمل، ومايونيز المستردة، والبصل المشوي، وبيضة مقلية
ويُزيّن البرغر بعلم إماراتي صغير احتفالاً بالمناسبة.
وتُختتم التجربة بحلوى خاصة مُبتكرة حصرياً لليوم الوطني
تجسد هذه القائمة الحصرية مفهوماً يجمع بين الحرفية والروح الاحتفالية، حين تُكرّم روح الاتحاد في الإمارات بينما تُبرز مهارة مطعم كين في المزج بين الدقة اليابانية وسرد القصص الثقافية.
الأماكن محدودة و يُنصح بالحجز المبكر.
ساعات العمل: من الساعة السادسة مساءً وبعدها ويوم الاثنين المطعم مغلق
للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا
kenbykamatsuda
للحجز الاتصال على الرقم: 045704316
أو عبر الوتساب: 0585562577
أو البريد اللكتروني:
...
.
