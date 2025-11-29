  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إطلاق أول قمر صناعي تجاري في العالم لعلوم الفضاء

إطلاق أول قمر صناعي تجاري في العالم لعلوم الفضاء

2025-11-29 01:08:08
(MENAFN- Al-Bayan) ">تم إطلاق أول قمر صناعي خاص لعلوم الفضاء لدراسة تأثير توهجات النجوم إلى الفضاء ووصل إلى المدار، حسبما قالت الشركة التي أطلقته.

وقالت شركة "بلو سكايز سبيس"، وهي شركة تعمل في مجال بيانات علوم الفضاء، ومقرها في لندن إن قمرها الصناعي تم إطلاقه بواسطة صاروخ من طراز "فالكون 9" من شركة "سبيس اكس" في كاليفورنيا مساء الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن الشركة قولها إن القمر الصناعي، الذي يبلغ حجمه حجم الميكروف ويحمل اسم "موف" مزود بميكروسكوب وسيقوم برصد التوهجات النجمية والكواكب الخارجية.

وتعتزم شركة "بلو سكايز سبيس" مشاركة البيانات التي سيجمعها "موف" مع مؤسسات الأبحاث المشتركة في خدماتها، ومن بينها جامعتا بوسطن وكولومبيا.

وقالت البروفيسور جيوفانا تينيتي، كبيرة العلماء في "بلو سكايز سبيس" إن "موف سيفتح نافذة جديدة على النشاط النجمي الذي كان في السابق مخفي بدرجة كبيرة عن الأنظار".

MENAFN29112025000110011019ID1110412162

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث