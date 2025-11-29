إطلاق أول قمر صناعي تجاري في العالم لعلوم الفضاء

MENAFN - Al-Bayan) ">تم إطلاق أول قمر صناعي خاص لعلوم الفضاء لدراسة تأثير توهجات النجوم إلى الفضاء ووصل إلى المدار، حسبما قالت الشركة التي أطلقته.

وقالت شركة "بلو سكايز سبيس"، وهي شركة تعمل في مجال بيانات علوم الفضاء، ومقرها في لندن إن قمرها الصناعي تم إطلاقه بواسطة صاروخ من طراز "فالكون 9" من شركة "سبيس اكس" في كاليفورنيا مساء الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن الشركة قولها إن القمر الصناعي، الذي يبلغ حجمه حجم الميكروف ويحمل اسم "موف" مزود بميكروسكوب وسيقوم برصد التوهجات النجمية والكواكب الخارجية.

وتعتزم شركة "بلو سكايز سبيس" مشاركة البيانات التي سيجمعها "موف" مع مؤسسات الأبحاث المشتركة في خدماتها، ومن بينها جامعتا بوسطن وكولومبيا.

وقالت البروفيسور جيوفانا تينيتي، كبيرة العلماء في "بلو سكايز سبيس" إن "موف سيفتح نافذة جديدة على النشاط النجمي الذي كان في السابق مخفي بدرجة كبيرة عن الأنظار".