سوريا: الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة محاولة استفزازية لجر البلاد إلى مواجهة عسكرية

2025-11-29 01:07:55
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، إن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا تندرج ضمن محاولات "استفزازية" لجرها إلى مواجهة عسكرية.
ورأى المصطفى أن هذا العدوان يمثل أحد أخطر التحديات الأمنية التي تواجهها سوريا، والتي تندرج ضمن محاولات استفزازها لجرها إلى مواجهة عسكرية، مؤكداً أن الدولة تتعامل مع هذه التهديدات بحزم ومسؤولية، ولن تسمح للاحتلال بفرض أي أمر واقع يستهدف النيل من سيادتها مهما بلغت الأثمان.
وأدانت سوريا اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على البلدة، مؤكدة أنه يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، مشيرة إلى أن استمرار هذه الاعتداءات الإجرامية يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويأتي في سياق سياسة منهجية لزعزعة الأوضاع وفرض واقع عدواني بالقوة.

