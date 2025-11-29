يسرا تثير الجدل في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أثار اختيار الفنانة المصرية يسرا لتكون على رأس المكرّمين في الدورة العاشرة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي موجة انتقادات واسعة بين نشطاء المسرح والنقاد، الذين أكدوا أن يسرا "نجمة كبيرة تستحق التكريم، ولكن في مجالها الأساسي وهو السينما"، معتبرين أنّ رصيدها في المسرح محدود للغاية.



وقالت الناقدة الفنية نورا أنور إن علاقة يسرا بالمسرح تقتصر على ثلاث مسرحيات فقط: "بداية ونهاية" (1985)، "كعب عالي" (1996)، و*"لما بابا ينام"* (2002)، معتبرة أن تكريمها في مجال لم تصنع فيه تاريخاً حقيقياً يُعد ظلماً لفنانين قضوا حياتهم على خشبة المسرح.



ورجّح منتقدون أن يكون الهدف من اختيار يسرا هو الاستفادة من بريق اسمها لجذب الراعي والإعلام، مما يُفقد المهرجان رسالته الأساسية في دعم المبدعين المسرحيين. واستُعيدت واقعة مشابهة عام 2023 حين اعتذرت الفنانة ليلى علوي عن تكريمها في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بعد انتقادات مشابهة.

ارم نيوز