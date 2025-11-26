  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مطالبات نيابية بتعزيز خدمات مستشفيات وزارة الصحة

2025-11-26 06:09:25
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالب عدد من النواب وزارة الصحة بتعزيز خدمات مستشفيات وزارة الصحة وتعيين الكفاءات من الكوادر الطبية والتمريضية.
وقالوا خلال اجتماع اللجنة المالية لمناقشة موازنة وزارة الصحة لسنة 2026، اليوم الأربعاء، إنه يجب تعزيز العمل في مستشفيات الأمير حمزة والبشير لتغطية حجم الطلب المتزايد من المرضى.
وأضاف النواب أن الضغط المتزايد على هذين المستشفيين يتطلب خططا عاجلة للتوسع الإنشائي والخدمي.
وأشار النواب إلى أهمية توفير الوقت على المرضى وتسريع الإجراءات داخل المستشفيات، عبر تطوير أنظمة التحويل، وتحسين آليات الاستقبال، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية التي تؤخر حصول المريض على الخدمة الطبية اللازمة.
ودعوا إلى ضرورة تعزيز دور المراكز الصحية الأولية والشاملة والرقابة على دوام الموظفين هناك نظرا لدورها في تشخيص الحالات بالمرحلة الأولى وفي تخفيف الضغط على المستشفيات.

