مجزرة عائلية في تركيا.. العثور على أسرة كاملة مقتولة برصاص في الرأس

2025-11-26 06:09:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اهتزّت ولاية ماردين التركية على وقع جريمة مأساوية، بعد العثور على رجل وزوجته وطفلتهما البالغة 5 سنوات مقتولين برصاص في الرأس داخل منزلهم في قضاء كيزيل تبه، وفق ما أعلنت السلطات.


وبدأت القصة حين لاحظ الجيران غياب الأسرة وانقطاع أخبارها، فاستعانوا بمسؤول الحي ودخلوا المنزل ليعثروا على الزوج (37 عاماً) وزوجته (33 عاماً) وطفلتهما جثثاً داخل إحدى الغرف.


وحضرت فرق الشرطة والإسعاف إلى المكان وبدأت إجراءات الفحص، فيما أكدت الفرق الطبية وفاة الضحايا متأثرين بإصابات مباشرة في الرأس.


وجرى نقل الجثامين إلى مستشفى ماردين للتعليم والبحث، قبل تحويلها إلى معهد الطب الشرعي في ديار بكر لإجراء عملية تشريح شاملة لتحديد ملابسات الجريمة.


وأظهرت المعاينة الأولية عدم وجود آثار كسر أو محاولة اقتحام، ما زاد من غموض الحادث فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها.

