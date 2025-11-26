403
الأردن والاتحاد الأوروبي يقودان مباحثات إقليمية موسعة في المنتدى العاشر للاتحاد من أجل المتوسط
(MENAFN) من المقرر أن يتولى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إلى جانب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، رئاسة أعمال المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد من أجل المتوسط يوم الجمعة المقبلة في مدينة برشلونة، وذلك وفقًا لتقارير تشير إلى أن الحدث يتزامن مع مرور ثلاثة عقود على انطلاق عملية برشلونة.
وخلال هذا الاجتماع، سيبحث وزراء خارجية الدول الأعضاء أبرز القضايا التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط. وتشير التقارير إلى أنه من المتوقع أن يصادق الوزراء على رؤية استراتيجية جديدة للاتحاد، تستند إلى ثلاثة مسارات رئيسية: تعزيز التواصل بين الشعوب عبر التعليم والحراك والمهارات، وتطوير الروابط بين الدول من خلال الحوار الإقليمي وأمن الطاقة والمياه والتكيف المناخي، بالإضافة إلى دعم الترابط الاقتصادي عبر التجارة والاستثمار والبنية التحتية والتعاون الرقمي.
كما أفادت التقارير بأن الأمين العام للاتحاد ناصر كامل سيحضر الاجتماع إلى جانب المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا، فيما ستتولى إسبانييا استضافة المنتدى بتمثيل من وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس، الذي ينتظر أن يوقع اتفاقًا جديدًا مع الأمين العام بشأن مقر الأمانة العامة.
وسيُطلق الاتحاد الأوروبي صباح الجمعة "الميثاق من أجل المتوسط" خلال جلسة وزارية خاصة.
