النفط يستقر بعد تراجعه لأدنى مستوى في شهر

MENAFN - Al-Bayan) تعافت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الأربعاء بعد انخفاضها في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوياتها في شهر وسط مؤشرات عن قرب توصل أوكرانيا إلى اتفاق سلام مع روسيا في تطور سيؤدي على الأرجح إلى إنهاء العقوبات الدولية المفروضة على الإمدادات الروسية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 62.67 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0114 بتوقيت جرينتش، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا (0.24 بالمئة) إلى 58.09 دولارا.

وختم كلا العقدين تعاملات الأمس على انخفاض قدره 89 سنتا بعدما أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القادة الأوروبيين باستعداده للمضي قدما في إطار عمل مدعوم من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع روسيا.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى مجموعة آي.جي، في مذكرة للعملاء "إذا تم الانتهاء من الاتفاق، فقد يؤدي إلى إلغاء العقوبات الغربية المفروضة على صادرات الطاقة الروسية بسرعة"، مما قد يؤدي إلى نزول أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى حوالي 55 دولارا.

وأوضح قائلا "في الوقت الحالي، تنتظر السوق المزيد من الوضوح، لكن يبدو أن الخطر يتمثل في انخفاض الأسعار ما لم تتعثر المحادثات".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وجه ممثليه للاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين أوكرانيين كل على حدة، بينما قال مسؤول أوكراني إن زيلينسكي قد يزور الولايات المتحدة في الأيام القليلة المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع ترامب.

وشددت بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة العقوبات على روسيا في الآونة الأخيرة في حملة ضغط مكثفة. ومن المقرر أن تسجل واردات الهند من الخام الروسي في ديسمبر أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات. والهند من المشترين الرئيسيين للنفط الروسي.

وتلقت الأسعار بعض الدعم من توقعات بإقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفضا جديدا لأسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول. ويدفع تراجع أسعار الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على الخام.