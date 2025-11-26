منشأ القمر... الحقيقة التي أربكت العلماء وكشفت سر الحديد المفقود

MENAFN - Al-Bayan) أثار بحث علمي جديد نُشر في مجلة Science جدلا واسعا في الأوساط العلمية بعدما قدّم قراءة مغايرة لنظرية نشأة القمر، وهي النظرية التي ظلّت راسخة لعقود في كتب الجيولوجيا وتاريخ النظام الشمسي، فبينما اعتقد العلماء طويلا أن القمر تشكّل نتيجة اصطدام كارثي بين الأرض وجسم عملاق بحجم المريخ يُعرف باسم "ثيا"، تشير الدراسة الجديدة إلى أن أصل القمر قد يكون أقل عنفا، وأكثر قربا، مما يُعتقد.

منذ السبعينات، سيطرت على المجتمع العلمي نظرية "الاصطدام العملاق"، التي تفترض أن اصطداما هائلا وقع قبل 4.5 مليارات عام أدى إلى تناثر كميات ضخمة من الحطام، والذي تجمّع لاحقا ليشكّل القمر.

هذا السيناريو ساعد العلماء على تفسير عدد من الخصائص الجيولوجية للأرض والقمر، بما في ذلك تشابه تركيب الصخور بينهما.

غير أن الدراسة الجديدة، التي قادها فريق من معهد ماكس بلانك لأبحاث النظام الشمسي (MPS) وباحثون من جامعة شيكاغو، تطرح فرضية مختلفة، إذ يؤكد الباحث تيمو هوپ أن الأدلة الجيوكيميائية الحديثة توحي بأن الأرض وثيا ربما لم يكونا جسمين غريبين التقيا صدفة في الفضاء، بل كانا، على الأرجح، جارين نشآ في المنطقة الداخلية للنظام الشمسي، وفقا لـ ديلي جالكسي.

وتستند الفرضية الجديدة إلى تحليل دقيق لتركيب الحديد في وشاح الأرض، فبينما يُفترض أن معظم الحديد غاص مبكرا نحو نواة الأرض، تكشف البيانات عن وجود كميات أكبر من المتوقع في طبقات الوشاح.

ويرى العلماء أن هذا الفائض من الحديد يعكس مساهمة مادية من جسم آخر، هو ثيا، ما يشير إلى علاقة وثيقة بين الكوكبين في مرحلة التكوين.

ويقول الباحث توستن كلاين إن "تركيب أي جسم سماوي يُعدّ سجلا كاملا لتاريخه ومكان نشأته"، ما يعني أن تشابه المواد بين الأرض وثيا يدعم فرضية نشأتهما في المنطقة نفسها من النظام الشمسي، وليس في أماكن متباعدة كما كان يُعتقد.

ورغم أن الدراسة لا تنسف نهائيا نظرية الاصطدام العملاق، فإنها تدفع باتجاه إعادة تقييم قصة نشأة القمر، وتفتح الباب أمام دراسات أعمق لفهم المراحل المبكرة من تشكّل الأرض وأقرب جيرانها السماويين.