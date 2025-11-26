محيطات تغلي تحت الجليد.. اكتشاف يحير العلماء

MENAFN - Al-Bayan) كشف باحثون عن احتمال وجود محيطات ضخمة تغلي تحت السطح الجليدي لقمر إنسيلادوس، أصغر أقمار كوكب زحل، في اكتشاف قد يغير فهمنا لقدرة هذه الأقمار على احتضان الحياة.

الدراسة الجديدة، التي نُشرت في 24 نوفمبر في مجلة Nature Astronomy، تقدم دليلا على أن القمر الصغير قد يخفي أعماقا مائية تتجاوز مجرد جيوب صغيرة من الماء السائل.

لطالما أثار إنسيلادوس اهتمام العلماء بسبب النوافير المتفجرة من بخار الماء والجليد، والتي تشير إلى وجود نشاط داخلي قوي، ومنذ سنوات، تكهّن العلماء بوجود مياه سائلة تحت القشرة الجليدية السميكة التي تغطي القمر، لكن البحث الجديد يؤكد أن المحيطات قد تمتد عبر أعماق القمر بالكامل، وربما تصل درجات حرارتها إلى الغليان نتيجة النشاط الداخلي.

الدراسة، التي قادها ماكس رودولف، أستاذ مساعد علوم الأرض والكواكب في جامعة كاليفورنيا – ديفيس، ركزت على العمليات التي قد تحافظ على بقاء هذه المياه سائلة رغم برودة الفضاء الشديدة.

وأظهرت النتائج أن قوى المدّ الناتجة عن جاذبية زحل والقمر المجاور ديون تولد حرارة كافية للحفاظ على الماء في حالة سائلة وربما حتى غليان جزئي، عبر ظاهرة تعرف باسم التسخين المدّي.

وأوضح رودولف أن "هذه العملية ليست فريدة من نوعها، لكنها في إنسيلادوس قوية بما يكفي لإنتاج بيئة يمكن أن تستضيف الماء السائل، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال وجود أشكال بدائية من الحياة".

ويضيف أن دراسة هذه العمليات تساعد العلماء على فهم التطور الطويل لأقمار المحيطات، مثل أوروبا التابعة للمشتري وتيتان التابعة لزحل، وما إذا كانت قد توفر بيئات صالحة للحياة.

يشير الباحثون إلى أن وجود الماء السائل جنبا إلى جنب مع مصدر حراري مستمر يخلق ظروفا شبيهة بتلك الموجودة في الفتحات الحرارية العميقة في محيطات الأرض، حيث تزدهر الحياة الميكروبية في بيئات معزولة وقاسية.

ويؤكد العلماء أن اكتشاف المحيطات الساخنة على إنسيلادوس يعيد تعريف مفهوم "عوالم المحيطات" في النظام الشمسي، فالبحث لم يعد يقتصر على مجرد إيجاد الماء، بل أصبح يشمل دراسة الظروف التي تسمح باستمراره سائلاً، وطبيعة الحياة التي قد تتكيف مع هذه البيئات القاسية.

في الوقت الحالي، يدرس العلماء طرقا لاستكشاف هذه المحيطات بشكل مباشر، بما في ذلك إرسال مسبار مزوّد بحفار لاختراق القشرة الجليدية وجمع عينات من المحيطات تحت السطح، لكن مثل هذه المهام تواجه تحديات تقنية كبيرة بسبب الظروف القاسية على القمر.

يبقى إنسيلادوس مثالا فريدا على إمكانية وجود حياة في بيئات متطرفة ومعزولة، ويضع أمام العلماء أسئلة جديدة حول مدى انتشار الحياة في بقية النظام الشمسي وربما في الكون بأسره.