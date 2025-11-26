من 23 دولاراً إلى 2.3 مليون سنوياً.. مراهق يصنع ثروته بنفسه

من 23 دولاراً إلى 2.3 مليون سنوياً.. مراهق يصنع ثروته بنفسه
ووفقاCNBC ، حققت الشركة في عام 2024 حوالي 1.7 مليون دولار سنغافوري، أي ما يعادل نحو 1.3 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل إيراداتها إلى 2.3 مليون دولار في العام الحالي.
وتعود فكرة المشروع إلى أوائل 2016، عندما لاحظ تشو فجوة في السوق، إذ لم يكن هناك الكثير من الخدمات اليدوية المتاحة عبر الإنترنت.
قال تشو: "كنت أبحث عن مزود خدمة لإصلاح شيء في المنزل، ولم أجد أي منصة إلكترونية مناسبة، فقررت إنشاء موقع إلكتروني ورؤية ما سيحدث".
بدأ الأخوان المشروع كهواية، وقضيا سنواتهما الأولى في الجمع بين الدراسة والعمل، مكتسبين المهارات والمعرفة اللازمة والحصول على الرخص المطلوبة لتقديم الخدمات.
"في البداية، كنا نفعل أي شيء يُطلب منا، حتى أننا كنا نستيقظ الساعة الرابعة صباحا للرد على العملاء المحتملين"، بحسب تشو.
على مدار السنوات السبع الأولى، كان العمل بالكاد مستمرا، إذ واجه الأخوان صعوبات في الإدارة والخبرة العملية، لكنهما لم يستسلما، واعتبرا كل تحدٍ فرصة للتعلم.
في 2021، قرر الأخوان تحويل Repair من هواية إلى مشروع تجاري كامل، وقررا أيضا عدم الالتحاق بالجامعة للتركيز على تطوير أعمالهما، ويمثل هذا القرار جزءا من توجه أوسع لدى بعض شباب جيل زد لاختيار القطاعات اليدوية على الوظائف المكتبية أو التعليم الجامعي التقليدي.
وقال تشو: "رغم الضغط الاجتماعي والنصائح التقليدية بأن الوظائف اليدوية أقل قيمة، أدركنا أن العمل الذي نقدمه له قيمة كبيرة للعملاء، والأهم أننا نستمتع بالقيام به معا".
وأضاف: "أشعر بسعادة كبيرة لأنني لم أستمع للآخرين، لأنه لو كنت في مكتب مكيف خمسة أيام في الأسبوع، لما شعرت بنفس مقدار الرضا والسعادة الذي أعيشه اليوم مع شقيقي".
ويشير تشو إلى أن هناك زيادة ملحوظة في عدد الشباب الذين يدخلون صناعات العمل اليدوي، وبعض أصدقائه تركوا وظائف مكتبية لصالحها، وأصبحوا أكثر سعادة ورضا مهني.
اليوم، تضم Repair أكثر من 20 موظفا، وتواصل الشركة النمو بسرعة، في مثال بارز على كيف يمكن لشاب مبتكر أن يحول فكرة بسيطة إلى مشروع مربح ومستدام، متحديا القوالب النمطية المرتبطة بالوظائف اليدوية والخيارات التقليدية للتعليم والعمل.
