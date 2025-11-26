من 23 دولاراً إلى 2.3 مليون سنوياً.. مراهق يصنع ثروته بنفسه

MENAFN - Al-Bayan) بدأ زيمس تشو، البالغ من العمر 26 عاما، مسيرته المهنية بشكل غير تقليدي، حين أنفق 23 دولارا أمريكيا لشراء نطاق لموقع إلكتروني في سن 16 عاما، ليؤسس بعد ذلك مع شقيقه آموس تشو، البالغ من العمر 24 عاما، خدمة الصيانة اليدوية Repair في سنغافورة، والتي أصبحت اليوم مشروعا ناجحا يدر ملايين الدولارات سنويا.

ووفقاCNBC ، حققت الشركة في عام 2024 حوالي 1.7 مليون دولار سنغافوري، أي ما يعادل نحو 1.3 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل إيراداتها إلى 2.3 مليون دولار في العام الحالي.

وتعود فكرة المشروع إلى أوائل 2016، عندما لاحظ تشو فجوة في السوق، إذ لم يكن هناك الكثير من الخدمات اليدوية المتاحة عبر الإنترنت.

قال تشو: "كنت أبحث عن مزود خدمة لإصلاح شيء في المنزل، ولم أجد أي منصة إلكترونية مناسبة، فقررت إنشاء موقع إلكتروني ورؤية ما سيحدث".

بدأ الأخوان المشروع كهواية، وقضيا سنواتهما الأولى في الجمع بين الدراسة والعمل، مكتسبين المهارات والمعرفة اللازمة والحصول على الرخص المطلوبة لتقديم الخدمات.

"في البداية، كنا نفعل أي شيء يُطلب منا، حتى أننا كنا نستيقظ الساعة الرابعة صباحا للرد على العملاء المحتملين"، بحسب تشو.

على مدار السنوات السبع الأولى، كان العمل بالكاد مستمرا، إذ واجه الأخوان صعوبات في الإدارة والخبرة العملية، لكنهما لم يستسلما، واعتبرا كل تحدٍ فرصة للتعلم.

في 2021، قرر الأخوان تحويل Repair من هواية إلى مشروع تجاري كامل، وقررا أيضا عدم الالتحاق بالجامعة للتركيز على تطوير أعمالهما، ويمثل هذا القرار جزءا من توجه أوسع لدى بعض شباب جيل زد لاختيار القطاعات اليدوية على الوظائف المكتبية أو التعليم الجامعي التقليدي.

وقال تشو: "رغم الضغط الاجتماعي والنصائح التقليدية بأن الوظائف اليدوية أقل قيمة، أدركنا أن العمل الذي نقدمه له قيمة كبيرة للعملاء، والأهم أننا نستمتع بالقيام به معا".

وأضاف: "أشعر بسعادة كبيرة لأنني لم أستمع للآخرين، لأنه لو كنت في مكتب مكيف خمسة أيام في الأسبوع، لما شعرت بنفس مقدار الرضا والسعادة الذي أعيشه اليوم مع شقيقي".

ويشير تشو إلى أن هناك زيادة ملحوظة في عدد الشباب الذين يدخلون صناعات العمل اليدوي، وبعض أصدقائه تركوا وظائف مكتبية لصالحها، وأصبحوا أكثر سعادة ورضا مهني.

اليوم، تضم Repair أكثر من 20 موظفا، وتواصل الشركة النمو بسرعة، في مثال بارز على كيف يمكن لشاب مبتكر أن يحول فكرة بسيطة إلى مشروع مربح ومستدام، متحديا القوالب النمطية المرتبطة بالوظائف اليدوية والخيارات التقليدية للتعليم والعمل.