أجواء مستقرة ومائلة للبرودة اليوم وغدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني (بترا)-يكون الطقس اليوم الأربعاء، مستقرا ومائلا قليلا للبرودة في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس مائلا للبرودة قليلا، لاسيما فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.

كما ويطرأ الجمعة، ارتفاع قليل اخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس الجمعة والسبت لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في لاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 - 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 16 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 7، وفي مرتفعات الشراة 15 - 6، وفي مناطق البادية 22 - 8، وفي مناطق السهول 18 - 9، وفي الأغوار الشمالية 25 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 16، وفي البحر الميت 26 - 15، وفي خليج العقبة 27 - 17 درجة مئوية.

--(بترا)

م ح/ا ص/ب ط

26/11/2025 06:43:30