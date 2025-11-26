أجواء مستقرة ومائلة للبرودة اليوم وغدا

أجواء مستقرة ومائلة للبرودة اليوم وغدا
عمان 26 تشرين الثاني (بترا)-يكون الطقس اليوم الأربعاء، مستقرا ومائلا قليلا للبرودة في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.
وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس مائلا للبرودة قليلا، لاسيما فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.
كما ويطرأ الجمعة، ارتفاع قليل اخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس الجمعة والسبت لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في لاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 - 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 16 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 7، وفي مرتفعات الشراة 15 - 6، وفي مناطق البادية 22 - 8، وفي مناطق السهول 18 - 9، وفي الأغوار الشمالية 25 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 16، وفي البحر الميت 26 - 15، وفي خليج العقبة 27 - 17 درجة مئوية.
--(بترا)
م ح/ا ص/ب ط
26/11/2025 06:43:30
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment