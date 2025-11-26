السلطات الأوكرانية تتوقع زيارة وزير الجيش الأمريكي الأسبوع الحالي

وقال يرماك في منشور على "تلغرام"، يوم الثلاثاء، إنه أجرى اتصالا مع دريسكول. وأضاف: "مثلما حدده الرئيس ترامب، نتوقع وزير الجيش في كييف هذا الأسبوع، ونحن مستعدون لمواصلة العمل بأسرع ما يمكن لتحديد الخطوات الضرورية لإنهاء إراقة الدماء".

إخلاء المسؤولية القانونية:

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.