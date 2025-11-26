السلطات الأوكرانية تتوقع زيارة وزير الجيش الأمريكي الأسبوع الحالي

403
السلطات الأوكرانية تتوقع زيارة وزير الجيش الأمريكي الأسبوع الحالي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن مدير مكتب الرئاسة الأوكراني أندريه يرماك أن أوكرانيا تتوقع زيارة وزير الجيش الأمريكي دانييل دريسكول لكييف هذا الأسبوع.
وقال يرماك في منشور على "تلغرام"، يوم الثلاثاء، إنه أجرى اتصالا مع دريسكول.
وأضاف: "مثلما حدده الرئيس ترامب، نتوقع وزير الجيش في كييف هذا الأسبوع، ونحن مستعدون لمواصلة العمل بأسرع ما يمكن لتحديد الخطوات الضرورية لإنهاء إراقة الدماء".
