السلطات الأوكرانية تتوقع زيارة وزير الجيش الأمريكي الأسبوع الحالي

2025-11-26 12:04:58
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن مدير مكتب الرئاسة الأوكراني أندريه يرماك أن أوكرانيا تتوقع زيارة وزير الجيش الأمريكي دانييل دريسكول لكييف هذا الأسبوع.

وقال يرماك في منشور على "تلغرام"، يوم الثلاثاء، إنه أجرى اتصالا مع دريسكول.
وأضاف: "مثلما حدده الرئيس ترامب، نتوقع وزير الجيش في كييف هذا الأسبوع، ونحن مستعدون لمواصلة العمل بأسرع ما يمكن لتحديد الخطوات الضرورية لإنهاء إراقة الدماء".

