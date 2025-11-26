  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
قصف مدفعي في جباليا وإطلاق نار برفح

2025-11-26 12:04:57
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استهدف قصف مدفعي إسرائيلي شرقي جباليا شمال قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال إطلاق النار تجاه مدينة رفح جنوبا، وفق مصادر إعلامية.

ويواصل الاحتلال الاسرائيلي اختراقه لاتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة.

