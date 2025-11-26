قصف مدفعي في جباليا وإطلاق نار برفح

403
قصف مدفعي في جباليا وإطلاق نار برفح
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استهدف قصف مدفعي إسرائيلي شرقي جباليا شمال قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال إطلاق النار تجاه مدينة رفح جنوبا، وفق مصادر إعلامية.
ويواصل الاحتلال الاسرائيلي اختراقه لاتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة.
