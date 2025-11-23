مالية الأعيان تبحث استراتيجية وزارة الثقافة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة مقررها العين المهندس عامر الحديدي، اليوم الأحد، مع وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، سياسات واستراتيجية وزارة الثقافة.

وتحدث العين المهندس الحديدي عن أهمية الاطلاع على ملامح استراتيجية الوزارة ودورها في تعزيز الصناعة الثقافية الوطنية ودعم مسارات التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الاجتماع خصص لبحث مشاريع الوزارة ضمن خطة رؤية التحديث الاقتصادي، بالتزامن مع إطلاق سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد مبادرة توثيق السردية الأردنية بمشاركة أبناء وبنات الوطن ومؤسساته، لتكون مرجعية للأجيال القادمة.

من جانبه، استعرض الرواشدة، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور نضال العياصرة، ومدير المكتبة الوطنية فراس الضرابعة، ملامح الاستراتيجية الوطنية للثقافة للأعوام 2023–2027، التي تهدف إلى تطوير البيئة الثقافية وتعزيز الصناعات الإبداعية وترسيخ الهوية الوطنية الجامعة عبر برامج شاملة تعزز الوعي الثقافي.

وأشار إلى مباشرة الوزارة بتنفيذ مبادرة سمو ولي العهد لتوثيق السردية الأردنية، مؤكدا ان الرواية الوطنية ستتناول ارتباط الانسان الأردني بأرضه، إلى جانب التعاون مع المواطنين لتوثيق أكبر قدر من الوثائق الوطنية.

وأوضح الرواشدة أن الاستراتيجية ترتكز على توسيع الفضاءات الثقافية المشتركة، وتمكين الفنانين، ودعم الاقتصاد الإبداعي ليكون رافداً للتنمية الوطنية، كما تشمل السياسات الرئيسية للوزارة تطوير البنية التحتية الرقمية، وإطلاق منصات ثقافية رقمية، وتحسين إدارة البيانات والبحث الثقافي.

وتطرق إلى توسيع البرامج الداعمة للقراءة والمعرفة مثل مشروع المكتبة المتنقلة، إلى جانب تمكين الشباب عبر برامج التدريب في معهد الفنون الجميلة، والعناية بالطفولة من خلال استحداث مديرية ثقافة للطفل.

--(بترا)

م ش/رق

23/11/2025 16:14:32