جمعية رجال الأعمال وجامعة الحسين التقنية تبحثان التعاون المشترك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- بحثت جمعية رجال الأعمال الأردنيين مع جامعة الحسين التقنية، آفاق التعاون بين الجامعة وقطاع الأعمال، إلى جانب استعراض برامج الجامعة وإنجازاتها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مشروع الوقف الجامعي الذي تعتزم الجامعة إطلاقه العام المقبل، احتفالًا بمرور عشر سنوات على تأسيسها.

وبحسب بيان للجمعية، اليوم الأحد، أكد رئيس الجمعية أيمن العلاونة، أن رؤية الجامعة وانفتاحها على الشراكات مع مجتمع الأعمال تعزز رسالتها في التعليم التطبيقي وتمكين الشباب الأردني، مشيراً إلى أن التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص ضرورة وطنية للاستثمار في الكفاءات الشابة وربط التعليم بسوق العمل.

وأشار إلى أن الاتفاقية الموقعة بين الجامعة والجمعية تمثل نموذجاً للتعاون البناء، وتهدف إلى تطوير برامج تدريبية مشتركة، ومبادرات ريادية، ومشاريع ابتكار وتكنولوجيا تخدم الصناعات الوطنية وتعزز النمو الاقتصادي، بما يسهم في تجهيز جيل قادر على المنافسة والإبداع.

وأكد العلاونة تقدير الجمعية لجهود الجامعة في تمكين الشباب وتوفير بيئة تعليمية تطبيقية متقدمة، مشدداً على حرص الجمعية على توسيع آفاق التعاون بما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الاقتصادية والتعليمية في الأردن.

بدوره، أشاد رئيس الجامعة الدكتور إسماعيل الحنطي، بالدور البارز لجمعية رجال الأعمال الأردنيين في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.

وأوضح أن جامعة الحسين التقنية تسعى منذ تأسيسها لتقديم تعليم تطبيقي نوعي يركز على المهارات العملية، مشيراً إلى خلفية الجامعة ومشروع الوقف الجامعي المزمع إطلاقه العام المقبل، الذي يهدف إلى دعم استدامة التعليم وتعزيز البحث والابتكار.

وأشار إلى أن الجامعة حققت معدلات متميزة في تشغيل الخريجين، حيث وصلت النسبة إلى 100 بالمئة من خرّيجي الجامعة الحاصلين على فرص عمل في مختلف المجالات، ما يعكس جودة البرامج الأكاديمية ونجاح الاستراتيجية التعليمية التي تركز على ربط المعرفة بسوق العمل.

وأكد الحنطي أن التعاون مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين يمثل نموذجاً للشراكة الفاعلة بين التعليم والقطاع الخاص، ويتيح فرصاً لتطوير برامج تدريبية ومبادرات ابتكارية، بما يسهم في تمكين الشباب الأردني وبناء جيل قادر على المنافسة محلياً وعالمياً.

--(بترا)

س ص/رق

23/11/2025 16:20:58





دليل ال

مركز تدريب روابط م



حدث في مثل ه

المقالات المخ صورة و

آخر الأخبار الأردن يعزز الابتكار والتحول نحو اقتصاد معرفي عبر الذكاء الا وزير الاستثمار يبحث والسفيرة الإيرلندية تعزيز التعاون ا بحث مسودة تعليمات "تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات ا جمعية رجال الأعمال وجامعة الحسين التقنية تبحثان التعاون "مالية الأعيان" تبحث استراتيجية وزارة اعن ماذا تبحث؟ خدماتخدمات صحفيةتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعياتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة