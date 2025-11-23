جمعية رجال الأعمال وجامعة الحسين التقنية تبحثان التعاون المشترك

الأخبار الأكثر تداولاً
جمعية رجال الأعمال وجامعة الحسين التقنية تبحثان التعاون المشترك
عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- بحثت جمعية رجال الأعمال الأردنيين مع جامعة الحسين التقنية، آفاق التعاون بين الجامعة وقطاع الأعمال، إلى جانب استعراض برامج الجامعة وإنجازاتها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مشروع الوقف الجامعي الذي تعتزم الجامعة إطلاقه العام المقبل، احتفالًا بمرور عشر سنوات على تأسيسها.
وبحسب بيان للجمعية، اليوم الأحد، أكد رئيس الجمعية أيمن العلاونة، أن رؤية الجامعة وانفتاحها على الشراكات مع مجتمع الأعمال تعزز رسالتها في التعليم التطبيقي وتمكين الشباب الأردني، مشيراً إلى أن التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص ضرورة وطنية للاستثمار في الكفاءات الشابة وربط التعليم بسوق العمل.
وأشار إلى أن الاتفاقية الموقعة بين الجامعة والجمعية تمثل نموذجاً للتعاون البناء، وتهدف إلى تطوير برامج تدريبية مشتركة، ومبادرات ريادية، ومشاريع ابتكار وتكنولوجيا تخدم الصناعات الوطنية وتعزز النمو الاقتصادي، بما يسهم في تجهيز جيل قادر على المنافسة والإبداع.
وأكد العلاونة تقدير الجمعية لجهود الجامعة في تمكين الشباب وتوفير بيئة تعليمية تطبيقية متقدمة، مشدداً على حرص الجمعية على توسيع آفاق التعاون بما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الاقتصادية والتعليمية في الأردن.
بدوره، أشاد رئيس الجامعة الدكتور إسماعيل الحنطي، بالدور البارز لجمعية رجال الأعمال الأردنيين في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.
وأوضح أن جامعة الحسين التقنية تسعى منذ تأسيسها لتقديم تعليم تطبيقي نوعي يركز على المهارات العملية، مشيراً إلى خلفية الجامعة ومشروع الوقف الجامعي المزمع إطلاقه العام المقبل، الذي يهدف إلى دعم استدامة التعليم وتعزيز البحث والابتكار.
وأشار إلى أن الجامعة حققت معدلات متميزة في تشغيل الخريجين، حيث وصلت النسبة إلى 100 بالمئة من خرّيجي الجامعة الحاصلين على فرص عمل في مختلف المجالات، ما يعكس جودة البرامج الأكاديمية ونجاح الاستراتيجية التعليمية التي تركز على ربط المعرفة بسوق العمل.
وأكد الحنطي أن التعاون مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين يمثل نموذجاً للشراكة الفاعلة بين التعليم والقطاع الخاص، ويتيح فرصاً لتطوير برامج تدريبية ومبادرات ابتكارية، بما يسهم في تمكين الشباب الأردني وبناء جيل قادر على المنافسة محلياً وعالمياً.
