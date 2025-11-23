بحث مسودة تعليمات تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- بحث مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس رياض الخرابشة، اليوم الأحد، مع عدد من سائقي التطبيقات الذكية (الكباتن)، مسودة التعليمات المنبثقة عن نظام تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية رقم (74) لسنة 2025.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره النائب وليد المصري، مناقشة آلية التزام الشركات بالتسعيرة، إضافة إلى مجموعة من المحاور المرتبطة بمواد التعليمات وما يرد حولها من ملاحظات، فضلاً عن المدة المتوقعة لصدوره بشكل رسمي.

وجرى الاتفاق على عقد اجتماع لاحق لمتابعة القضايا والملفات التي تهم الكباتن قبل إقرار التعليمات بشكل نهائي.

