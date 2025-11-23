الأخبار الأكثر تداولاً
بحث مسودة تعليمات تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية
عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- بحث مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس رياض الخرابشة، اليوم الأحد، مع عدد من سائقي التطبيقات الذكية (الكباتن)، مسودة التعليمات المنبثقة عن نظام تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية رقم (74) لسنة 2025.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره النائب وليد المصري، مناقشة آلية التزام الشركات بالتسعيرة، إضافة إلى مجموعة من المحاور المرتبطة بمواد التعليمات وما يرد حولها من ملاحظات، فضلاً عن المدة المتوقعة لصدوره بشكل رسمي.
وجرى الاتفاق على عقد اجتماع لاحق لمتابعة القضايا والملفات التي تهم الكباتن قبل إقرار التعليمات بشكل نهائي.
