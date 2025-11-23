وزير الاستثمار يبحث والسفيرة الإيرلندية تعزيز التعاون المشترك

الأخبار الأكثر تداولاً
وزير الاستثمار يبحث والسفيرة الإيرلندية تعزيز التعاون المشترك
عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- بحث وزير الاستثمار، الدكتور طارق أبو غزالة، اليوم الأحد، مع سفيرة جمهورية إيرلندا لدى المملكة، ماريان بولجر، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين.
وبحسب بيان للوزارة، أكد أبو غزالة خلال لقائه في مكتبه، السفيرة الإيرلندية والوفد المرافق، عمق العلاقة التي تجمع الأردن وإيرلندا، مشيرا إلى أهمية توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، خاصة في ظل الميزات التنافسية التي توفرها المملكة، والجهود المبذولة لتعزيز بيئة الاستثمار.
وأوضح أن الفرص الواعدة والمتاحة في الأردن تشمل عددا من القطاعات الحيوية، ولا سيما قطاعي التكنولوجيا والصناعات الدوائية، اللذين يعدان من أكثر القطاعات التي شهدت تطورا ملحوظا في المملكة.
من جانبها، أشادت السفيرة الإيرلندية بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الأردنية لتعزيز النمو الاقتصادي والاستثماري، مؤكدة حرص بلادها على توطيد علاقاتها مع المملكة وتطوير التعاون في مجال الاستثمار بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.
23/11/2025 16:37:17
