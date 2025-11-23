  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
وزير الاستثمار يبحث والسفيرة الإيرلندية تعزيز التعاون المشترك

2025-11-23 09:05:28
عمان 23 تشرين الثاني (بترا)- بحث وزير الاستثمار، الدكتور طارق أبو غزالة، اليوم الأحد، مع سفيرة جمهورية إيرلندا لدى المملكة، ماريان بولجر، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين.
وبحسب بيان للوزارة، أكد أبو غزالة خلال لقائه في مكتبه، السفيرة الإيرلندية والوفد المرافق، عمق العلاقة التي تجمع الأردن وإيرلندا، مشيرا إلى أهمية توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، خاصة في ظل الميزات التنافسية التي توفرها المملكة، والجهود المبذولة لتعزيز بيئة الاستثمار.
وأوضح أن الفرص الواعدة والمتاحة في الأردن تشمل عددا من القطاعات الحيوية، ولا سيما قطاعي التكنولوجيا والصناعات الدوائية، اللذين يعدان من أكثر القطاعات التي شهدت تطورا ملحوظا في المملكة.
من جانبها، أشادت السفيرة الإيرلندية بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الأردنية لتعزيز النمو الاقتصادي والاستثماري، مؤكدة حرص بلادها على توطيد علاقاتها مع المملكة وتطوير التعاون في مجال الاستثمار بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.
