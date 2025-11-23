الأردن يعزز الابتكار والتحول نحو اقتصاد معرفي عبر الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 تشرين الثاني (بترا) رانا النمرات- أكد خبراء أن تحقيق الأردن تقدما لافتا في مؤشر انتشار الذكاء الاصطناعي، يعكس التزامه بتطوير بيئة رقمية مبتكرة وتعزيز التعليم التقني والتحول نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.

وكشف تقرير معهد اقتصاد الذكاء الاصطناعي التابع لشركة "مايكروسوفت" التقنية الأميركية، الصادر أخيرا، عن تحقيق الأردن تقدما لافتا في مؤشر انتشار الذكاء الاصطناعي، إذ حصل المملكة على المركز الثالث عربيا بنسبة 25.4 بالمئة، والمركز 29 عالميا.

وقالوا إن هذا التقدم هو ثمرة جهود متكاملة تشمل البنية التحتية الرقمية، وتبني استراتيجيات وسياسات وطنية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب بناء القدرات البشرية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن ترتيب الأردن في المؤشر جاء نتيجة تكامل عدة عوامل منها البنية التحتية الرقمية، وتوافر الكهرباء والإنترنت، وقدرات الحوسبة، وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والوصول إلى التعليم، وتنسيق السياسات

وأشارت إلى وجود ارتباط وثيق بين انتشار الذكاء الاصطناعي ومستوى الدخل، مؤكدة أن تعزيز الوصول إلى التكنولوجيا والتعليم والسياسات الداعمة يسرع من تبني هذه التقنيات، كما يسهم الانتشار الواسع للغة الإنجليزية في تسريع استخدامها مقارنة بالدول ذات الموارد المحدودة.

وقالت إن الأردن يعمل على توفير بيئة تمكينية للابتكار والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي عبر سياسات وتشريعات تشمل سياسة الذكاء الاصطناعي، والاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي 2023–2027، والميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن الوزارة تنفذ برامج لبناء القدرات الرقمية من خلال تدريب متخصص يرفع جاهزية الأفراد، إلى جانب إطلاق حاضنات ومسرعات أعمال متخصصة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجامعات لتسهيل نقل المعرفة.

وأشارت إلى أن من المشاريع الوطنية البارزة مشروع رفع الوعي بالذكاء الاصطناعي للموظف الحكومي، الذي بدأ عام 2023 ويستهدف تدريب 3 آلاف موظف سنويا، وصولا إلى 15 ألف موظف بحلول 2027، ويشمل القيادات والإدارات العليا والموظفين والفنيين والتقنيين المتخصصين.

كما يشمل مشروع (Digiskills) تدريب خريجي الجامعات على مهارات سوق العمل في مجالات تقنية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحليل البيانات.

وقالت الوزارة إنها توفر دورات مجانية وشهادات احترافية عبر منصات تعليم عالمية مثل "Oracle University" و"AWS"، إضافة إلى توسيع استخدام منصة "سراج" التعليمية الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تجاوز عدد مستخدميها 120 ألف مستخدم حتى تشرين الأول الماضي، كما تنفذ مشاريع تجريبية بالتعاون مع منظمات دولية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

وأضافت أنها أعدت السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي التي أقرها مجلس الوزراء عام 2020، واستراتيجية الذكاء الاصطناعي 2023–2027، التي تتضمن خمسة أهداف رئيسية تشمل: بناء القدرات، ودعم البحث العلمي، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتطوير الأطر التشريعية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع العام والقطاعات ذات الأولوية، مع برنامج تنفيذي يمتد خمس سنوات ويضم 68 مشروعا ومبادرة تغطي 12 قطاعا حيويا.

وأكدت الوزارة أنها تعمل على تطوير المناهج الدراسية لتضمين مهارات الذكاء الاصطناعي، واستحداث التخصصات ذات العلاقة في الجامعات الأردنية، إذ اعتمدت 27 جامعة هذه التخصصات ضمن خططها الدراسية.

كما جرى تنفيذ مشروع قياس جاهزية الذكاء الاصطناعي في 18 مؤسسة حكومية لتقييم البيانات والبنية التحتية والمهارات والسياسات، مع إعداد خطط لتحويل هذه المؤسسات نحو إدارة تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتدريب أكثر من 3 آلاف موظف، ورفع الوعي بنسبة 26 بالمئة.

من جهتها، أكدت خبيرة الذكاء الاصطناعي، الدكتورة ريما دياب، أن حصول الأردن على مراتب متقدمة في مؤشر انتشار الذكاء الاصطناعي يمثل مؤشرا مهما على التحول نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.

وأوضحت أن هذه النتائج تعكس قدرة الأردن على تبني التقنيات الحديثة بوتيرة متسارعة مقارنة بدول ذات موارد أكبر، مشيرة إلى أن القاعدة الشابة في المملكة تشكل ركيزة أساسية لهذا التحول.

وأضافت أن هذا التقدم يدل على ارتفاع الوعي بأهمية التحول الرقمي، وتعاظم جاهزية المواهب، ونضوج بيئة الأعمال، وزيادة الاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأكدت أن المؤشرات الحالية تدفع الأردن نحو مرحلة النضج الرقمي، التي تمكنه من أن يكون مركزا إقليميا للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، مشددة على أهمية تعزيز برامج التدريب في المدارس والجامعات، وإنشاء مراكز بحثية في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والشركات العالمية المختصة.

ولفتت إلى أهمية دعم الشركات الناشئة وتمكين المرأة والشباب في جميع المناطق، مشيرة إلى أن منظمتها تنفذ برامج تدريبية تستهدف الفئات الأقل حظا.

وأكدت أن الأردن يمتلك إحدى أعلى نسب تبني الذكاء الاصطناعي بين الشباب عربيا، ما يعزز جاذبيته الاستثمارية، مشيرة إلى أن قطاع التعليم يشهد نموا ملحوظا في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مدفوعا بمبادرات حكومية ومجتمعية، إضافة إلى البرامج التدريبية.

أما القطاع الحكومي، فأصبح يستخدم النماذج اللغوية الكبيرة لتحسين الخدمات وتحليل البيانات، وارتفعت نسب استخدام "GitHub Copilot" في قطاع البرمجة، إلى جانب توسع استخدام تقنيات Vision AI والتحليل الذكي.

وأوضحت دياب أن التوقعات الدولية تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي سيصبح محركا رئيسيا لاقتصادات الشرق الأوسط، وقد تتجاوز قيمته تريليون دولار بحلول 2030.

وتوقعت أن يتمكن الأردن من الاستفادة من هذه الفرصة عبر الاستثمار في المواهب الرقمية والبنية السحابية وتطوير محتوى عربي ذكي، مؤكدة أن التعليم الذكي يمثل فرصة مهمة للأردن ليصبح منصة إقليمية للتعلم الرقمي باستخدام تقنيات الواقع المعزز والافتراضي، وهي حلول تعمل عليها "جالاكسي للتكنولوجيا".

بدوره، قال الأستاذ في الذكاء الاصطناعي بالجامعة الأردنية، الدكتور علي الروضان، إن تقدم الأردن على عدد من الدول العربية في مؤشر انتشار الذكاء الاصطناعي يعكس ثمرة رؤية وطنية متكاملة تجمع بين التحول الرقمي والتعليم والبنية التحتية الحديثة.

وأضاف أن الحكومة تبنت مبكرا استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، واستثمرت في مشاريع رقمية كبرى مثل شبكة الألياف الضوئية ومركز العقبة الرقمي، ما عزز الجاهزية الرقمية في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن الجامعات أسهمت في إدخال تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وتفعيل شراكات مع شركات عالمية مثل مايكروسوفت و"AWS"، إضافة إلى الانفتاح المجتمعي على التقنيات الحديثة.

وبين الروضان أن محدودية المحتوى والأدوات العربية تقيد توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم والمجتمع، مؤكدا ضرورة زيادة الاستثمار في البحث العلمي التطبيقي وتمويل الابتكار المحلي.

وأشار إلى أن تطوير التعليم في مجال الذكاء الاصطناعي يتطلب تدريبا أعمق للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس على دمج التكنولوجيا في أساليب التدريس والتقييم، مع نشر ثقافة الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للتقنيات الحديثة، ودمج مهارات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في المناهج المدرسية والجامعية بشكل تطبيقي، إلى جانب اعتماد شهادات مهنية عالمية ضمن المساقات الأكاديمية.

وأوضح أن الأردن يمتلك ميزة بشرية ومعرفية فريدة تؤهله ليكون مركزا إقليميا لتطوير وتصدير الكفاءات في الذكاء الاصطناعي، لكنه يحتاج إلى خطوات استراتيجية لتعظيم هذه الميزة، تشمل زيادة الاستثمار في البنية البحثية والحوسبة عالية الأداء، وتعزيز مراكز الابتكار الجامعية لتصبح منصات لتطوير حلول وطنية، وتفعيل الحاضنات الوطنية للمشاريع الذكية في التعليم والصحة والإدارة الحكومية.

وأوضح الروضان أن الاستثمار في الإنسان المبدع هو المفتاح الحقيقي لتحويل الأردن من مستخدم للتقنيات إلى مطور لها، وجعل الذكاء الاصطناعي رافعة للتنمية الاقتصادية والتعليم الذكي في المملكة.

--(بترا)

رن/ع أ/ ن ح

23/11/2025 16:43:53