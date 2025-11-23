قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية يستهدف الرجل الثاني في حزب الله - فيديو

الأخبار الأكثر تداولاً
قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية يستهدف الرجل الثاني في حزب الله - فيديو
خبرني - أعلن جيش الاحتلال، عصر الأحد، أنه استهدف قيادياً بارزاً في حزب الله خلال الغارة التي طالت الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
وبينما لم يكشف الجيش رسمياً عن هوية المستهدف، ذكرت إذاعة الجيش أن الهدف هو أبو علي الطبطبائي، الذي يُعدّ الرجل الثاني في حزب الله.
من جانبها، قالت القناة 14 إن رئيس الوزراء ووزير الدفاع صادقا على تنفيذ الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية.
