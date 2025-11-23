قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية يستهدف الرجل الثاني في حزب الله - فيديو

خبرني - أعلن جيش الاحتلال، عصر الأحد، أنه استهدف قيادياً بارزاً في حزب الله خلال الغارة التي طالت الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وبينما لم يكشف الجيش رسمياً عن هوية المستهدف، ذكرت إذاعة الجيش أن الهدف هو أبو علي الطبطبائي، الذي يُعدّ الرجل الثاني في حزب الله.

من جانبها، قالت القناة 14 إن رئيس الوزراء ووزير الدفاع صادقا على تنفيذ الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية.