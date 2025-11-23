الرجل الثاني في حزب الله.. من هو أبو علي الطبطبائي؟

الأخبار الأكثر تداولاً
الرجل الثاني في حزب الله.. من هو أبو علي الطبطبائي؟
خبرني - أعلن جيش الاحتلال، عصر الأحد، استهدافه قيادياً بارزاً في حزب الله خلال الغارة التي طالت الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
ورغم عدم كشف الجيش رسمياً هوية المستهدف، أفادت إذاعة الجيش بأن الهدف هو أبو علي الطبطبائي، الذي يُعدّ الرجل الثاني في حزب الله.
ويعرض موقع خبرني فيما يلي أبرز المعلومات المتوفرة عن الطبطبائي:
مكافأة 5 ملايين دولار أمريكي
أعلن الجيش الأميركي في وقت سابق عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن هيثم علي الطبطبائي المعروف أيضاً بلقب أبو علي الطبطبائي.
وبحسب الجانب الأميركي، يُعتبر الطبطبائي من القياديين العسكريين البارزين في حزب الله، وقد قاد قوات النخبة التابعة للحزب في كل من سوريا واليمن.
وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول 2016، صنّفت وزارة الخارجية الأميركية الطبطبائي إرهابياً عالمياً بشكل خاص.
محاولات سابقة لاستهدافه
ليست هذه المرة الأولى التي يُعلن فيها استهداف الطبطبائي، إذ سبق للاحتلال أن حاول استهدافه إلى جانب قياديين آخرين في حزب الله في عمليات سابقة.
اب إيراني وام لبنانية
وُلد هيثم علي الطبطبائي، المعروف بـ“أبو علي الطبطبائي”، عام 1968 لوالد إيراني وأم لبنانية جنوبية.
نشأ في جنوب لبنان، وانضم في شبابه إلى حزب الله، قبل أن يتدرج في المناصب العسكرية داخل الحزب.
تولّى قيادة قوات التدخل المكلّفة بالإسناد الهجومي، واستمر في منصبه إلى حين دمج هذه القوة مع وحدة القوات الخاصة في حزب الله تحت اسم "قوات الرضوان"، وذلك عقب اغتيال القيادي عماد مغنية (الحاج رضوان)، مؤسس القوات الخاصة للحزب، في 12 شباط/فبراير 2008 بدمشق.
قوات الرضوان
تأسست قوات الرضوان بعد حرب تموز/يوليو 2006 في لبنان على يد عماد مغنية، وأصبحت من أبرز وحدات النخبة في حزب الله.
وتتولى هذه القوة مهاماً خاصة داخل لبنان وخارجه، وعُرفت بقدراتها القتالية العالية وسرعة تحركها، إضافة إلى عملها إلى جانب حلفاء الحزب في سوريا واليمن، فضلاً عن مهامها العسكرية الرئيسية داخل الأراضي اللبنانية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment