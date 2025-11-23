الرجل الثاني في حزب الله.. من هو أبو علي الطبطبائي؟

خبرني - أعلن جيش الاحتلال، عصر الأحد، استهدافه قيادياً بارزاً في حزب الله خلال الغارة التي طالت الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

ورغم عدم كشف الجيش رسمياً هوية المستهدف، أفادت إذاعة الجيش بأن الهدف هو أبو علي الطبطبائي، الذي يُعدّ الرجل الثاني في حزب الله.

ويعرض موقع خبرني فيما يلي أبرز المعلومات المتوفرة عن الطبطبائي:

مكافأة 5 ملايين دولار أمريكي

أعلن الجيش الأميركي في وقت سابق عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن هيثم علي الطبطبائي المعروف أيضاً بلقب أبو علي الطبطبائي.

وبحسب الجانب الأميركي، يُعتبر الطبطبائي من القياديين العسكريين البارزين في حزب الله، وقد قاد قوات النخبة التابعة للحزب في كل من سوريا واليمن.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول 2016، صنّفت وزارة الخارجية الأميركية الطبطبائي إرهابياً عالمياً بشكل خاص.

محاولات سابقة لاستهدافه

ليست هذه المرة الأولى التي يُعلن فيها استهداف الطبطبائي، إذ سبق للاحتلال أن حاول استهدافه إلى جانب قياديين آخرين في حزب الله في عمليات سابقة.

اب إيراني وام لبنانية

وُلد هيثم علي الطبطبائي، المعروف بـ“أبو علي الطبطبائي”، عام 1968 لوالد إيراني وأم لبنانية جنوبية.

نشأ في جنوب لبنان، وانضم في شبابه إلى حزب الله، قبل أن يتدرج في المناصب العسكرية داخل الحزب.

تولّى قيادة قوات التدخل المكلّفة بالإسناد الهجومي، واستمر في منصبه إلى حين دمج هذه القوة مع وحدة القوات الخاصة في حزب الله تحت اسم "قوات الرضوان"، وذلك عقب اغتيال القيادي عماد مغنية (الحاج رضوان)، مؤسس القوات الخاصة للحزب، في 12 شباط/فبراير 2008 بدمشق.

قوات الرضوان

تأسست قوات الرضوان بعد حرب تموز/يوليو 2006 في لبنان على يد عماد مغنية، وأصبحت من أبرز وحدات النخبة في حزب الله.

وتتولى هذه القوة مهاماً خاصة داخل لبنان وخارجه، وعُرفت بقدراتها القتالية العالية وسرعة تحركها، إضافة إلى عملها إلى جانب حلفاء الحزب في سوريا واليمن، فضلاً عن مهامها العسكرية الرئيسية داخل الأراضي اللبنانية.