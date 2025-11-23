  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت

غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت

2025-11-23 09:03:53
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، عن استهداف الشخص الثاني في حزب الله وهو أبو علي الطبطبائي.


وأكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم رئيس أركان حزب الله، علي الطبطبائي، في قلب بيروت، والذي قاد تعزيز وتسليح الحزب.

MENAFN23112025000208011052ID1110385295

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث