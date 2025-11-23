المستقلة للانتخاب: نضع إمكاناتنا كلها في خدمة التحول الديمقراطي في سوريا

الأخبار الأكثر تداولاً
المستقلة للانتخاب: نضع إمكاناتنا كلها في خدمة التحول الديمقراطي في سوريا
وأكد المعايطة أهمية التعاون الثنائي المشترك بين الهيئة المستقلة للانتخاب واللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا والاستعداد التام لتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء السوريين في مجال الانتخابات، وتسهيل مهمة الوفد السوري للاستفادة من خبرات الهيئة في إدارة العملية الإنتخابية واضعاً إمكانيات الهيئة المستقلة للانتخاب الإدارية والفنية في دعم الأشقاء السوريين، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ودعم التحول الديمقراطي في سوريا.
وثمّن وفد اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا جهود الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية في إدارة العملية الانتخابية والمستوى الذي وصلت إليه على مستوى المنطقة والإقليم، كما شكر الهيئة على مشاركتها في حضور الانتخابات لمجلس الشعب في سوريا والتي تمت مؤخراً، بما يعدّ دعماً مباشراً للانتخابات السورية، آملين من الجانب الأردني توسيع أفق التعاون المشترك ونقل تجربتهم الانتخابية إلى سوريا.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment