المستقلة للانتخاب: نضع إمكاناتنا كلها في خدمة التحول الديمقراطي في سوريا

2025-11-23 09:03:52
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، وفداً من اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا بهدف الاطلاع على التجربة الأردنية، وبحث سبل التعاون المشترك فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.


وأكد المعايطة أهمية التعاون الثنائي المشترك بين الهيئة المستقلة للانتخاب واللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا والاستعداد التام لتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء السوريين في مجال الانتخابات، وتسهيل مهمة الوفد السوري للاستفادة من خبرات الهيئة في إدارة العملية الإنتخابية واضعاً إمكانيات الهيئة المستقلة للانتخاب الإدارية والفنية في دعم الأشقاء السوريين، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ودعم التحول الديمقراطي في سوريا.


وثمّن وفد اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا جهود الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية في إدارة العملية الانتخابية والمستوى الذي وصلت إليه على مستوى المنطقة والإقليم، كما شكر الهيئة على مشاركتها في حضور الانتخابات لمجلس الشعب في سوريا والتي تمت مؤخراً، بما يعدّ دعماً مباشراً للانتخابات السورية، آملين من الجانب الأردني توسيع أفق التعاون المشترك ونقل تجربتهم الانتخابية إلى سوريا.

MENAFN23112025000208011052ID1110385294

