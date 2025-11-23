  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الملك يعزي بوفاة والدة السفير الدباس

2025-11-23 09:03:52
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- زار جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، منزل السفير الأردني لدى لندن منار الدباس، لتقديم التعازي بوفاة والدته.

MENAFN23112025000208011052ID1110385293

