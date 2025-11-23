إصابة طفلة بالرأس واحتجاز متضامنين أجانب خلال وقفة لأهالي ونورشمس

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم / PNN - أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني:أن طواقمها تتعامل مع إصابة لطفلة 9 سنوات اصيبت بقنبلة صوت بالرأس في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، خلال وقفة نظمها أهالي مخيمي نور شمس وطولكرم للمطالبة بالعودة لمنازلهم التي هجروا منها قسرا ز

وأفاد شهود عيان بوجود إصابات بالاختناق في صفوف المواطنين جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل غاز خلال الوقفة التضامنية للمطالبة بالعودة إلى مخيم نور شمس شرق طولكرم..

وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تحتجز متضامنين أجانب شاركوا في الوقفة الاحتجاجية مع الأهالي للمطالبة بالعودة إلى منازلهم في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

يتبع...