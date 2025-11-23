إصابة طفلة بالرأس واحتجاز متضامنين أجانب خلال وقفة لأهالي ونورشمس

الأخبار الأكثر تداولاً
إصابة طفلة بالرأس واحتجاز متضامنين أجانب خلال وقفة لأهالي ونورشمس
وأفاد شهود عيان بوجود إصابات بالاختناق في صفوف المواطنين جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل غاز خلال الوقفة التضامنية للمطالبة بالعودة إلى مخيم نور شمس شرق طولكرم..
وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تحتجز متضامنين أجانب شاركوا في الوقفة الاحتجاجية مع الأهالي للمطالبة بالعودة إلى منازلهم في مخيم نور شمس شرق طولكرم.
يتبع...
