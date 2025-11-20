مصدر يكشف تفاصيل تقاضي حلاق 80 ديناراً من سائحين بالعقبة

وأوضح المصدر لموقع الوكيل الاخباري أن السائحين طلبا مجموعة من الخدمات الإضافية، من بينها: * تنظيف البشرة * حلاقة شعر ولحية * ماسكات تجميل * تنظيف وغسيل بخار * تصفيف وسشوار الشعر * خدمات أخرى متعلقة بالعناية بالشعر والبشرة وأشار إلى أن السعر الذي تم تقاضيه يندرج ضمن الحدود الطبيعية لمثل هذه الباقات الشاملة، ولا يقتصر على خدمة الحلاقة وحدها.

