  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مصدر يكشف تفاصيل تقاضي حلاق 80 ديناراً من سائحين بالعقبة

مصدر يكشف تفاصيل تقاضي حلاق 80 ديناراً من سائحين بالعقبة

2025-11-20 08:16:32
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - كشف مصدر في مدينة العقبة حقيقة تقاضي أحد الحلاقين مبلغ 80 ديناراً من سائحين، مؤكداً أن المبلغ لا يتعلّق بالحلاقة فقط، بل جاء مقابل باقة خدمات تجميلية كاملة.


وأوضح المصدر لموقع الوكيل الاخباري أن السائحين طلبا مجموعة من الخدمات الإضافية، من بينها:
* تنظيف البشرة
* حلاقة شعر ولحية
* ماسكات تجميل
* تنظيف وغسيل بخار
* تصفيف وسشوار الشعر
* خدمات أخرى متعلقة بالعناية بالشعر والبشرة
وأشار إلى أن السعر الذي تم تقاضيه يندرج ضمن الحدود الطبيعية لمثل هذه الباقات الشاملة، ولا يقتصر على خدمة الحلاقة وحدها.

MENAFN20112025000208011052ID1110373398

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث