لدفعة نشاط إضافية.. إليكم هذه البدائل الطبيعية للكافيين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت أبحاث حديثة أن استنشاق روائح بعض النباتات يمكن أن يحفز الوظائف الإدراكية ويزيد مستويات الطاقة، بشكل قد ينافس تأثير الكافيين دون آثاره الجانبية.



ويشير الخبراء إلى أن الكافيين رغم فعاليته، قد يرفع ضغط الدم، ويضاعف خطر النوبات القلبية أو السكتات الدماغية عند بعض الأشخاص، كما لا يُنصح للحوامل بسبب تأثيره على معدل ضربات قلب الجنين.



أما العلاج العطري فيعد بديلاً آمنًا، ويشمل ثلاثة روائح رئيسية:

عشب الليمون (Lemongrass): يحسن الإدراك والذاكرة والانتباه خلال دقائق، ويخفض ضغط الدم ويخفف القلق.

النعناع الفلفلي (Peppermint): يزيد اليقظة، يعزز الذاكرة، ويقلل السلوكيات العدوانية أثناء القيادة.

إكليل الجبل (Rosemary): يعزز التركيز والذاكرة، ويحفز نمو الشعر ويؤخر الشيب المبكر، مع تأثيرات مثبتة علميًا على نشاط الدماغ.



ويؤكد الخبراء أن دمج هذه الروائح في الروتين اليومي يمكن أن يوفر دفعة طبيعية من الطاقة والانتباه دون المخاطر المرتبطة بالكافيين.

