وزارة التربية : أكثر من 131 ألف مشترك لـتكميلية التوجيهي

2025-11-20 08:16:32
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلبة الذين تقدموا بطلبات الاشتراك في الدورة التكميلية لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" للعام الدراسي 2025-2026، بلغ 131,234 طالبا وطالبة، وفق مدير الامتحانات والاختبارات في الوزارة محمد شحادة.


وبحسب ما أكد شحادة ، توزّع المتقدمون على 14,658 طالبًا لغايات رفع المعدل، و79,190 طالبًا لاستكمال متطلبات النجاح.


وأشار إلى أن عدد طلبة الصف الحادي عشر المتقدمين بلغ 37,386 طالبا وطالبة.


وأكد شحادة أن نمط الامتحانات وإجراءات عقدها في الدورة التكميلية ستكون مطابقة للدورة الصيفية الماضية بدون أي تغيير.


وتنطلق أولى جلسات الامتحان يوم السبت 27 كانون الأول 2025، وتختتم يوم السبت 17 كانون الثاني 2026، إذ تبدأ الجلسة الأولى يوميًا عند الساعة 11 صباحًا، فيما تبدأ الجلسة الثانية عند الساعة 2 بعد الظهر.

