وزارة التربية : أكثر من 131 ألف مشترك لـتكميلية التوجيهي

وزارة التربية : أكثر من 131 ألف مشترك لـتكميلية التوجيهي
وبحسب ما أكد شحادة ، توزّع المتقدمون على 14,658 طالبًا لغايات رفع المعدل، و79,190 طالبًا لاستكمال متطلبات النجاح.
وأشار إلى أن عدد طلبة الصف الحادي عشر المتقدمين بلغ 37,386 طالبا وطالبة.
وأكد شحادة أن نمط الامتحانات وإجراءات عقدها في الدورة التكميلية ستكون مطابقة للدورة الصيفية الماضية بدون أي تغيير.
وتنطلق أولى جلسات الامتحان يوم السبت 27 كانون الأول 2025، وتختتم يوم السبت 17 كانون الثاني 2026، إذ تبدأ الجلسة الأولى يوميًا عند الساعة 11 صباحًا، فيما تبدأ الجلسة الثانية عند الساعة 2 بعد الظهر.
